金管會核准犇亞合併鑫豐、光和合併信富等兩件券商併購案

金管會昨日核准兩家券商併購案，包括犇亞證券合併鑫豐證券，及光和證券合併信富證券。自明年 1 月 1 日兩家皆併購完後，從原先 72 家證券商，減少至 70 家，專業經紀商也從 29 家減少為 27 家。金管會證期局主秘簡宏明表示，犇亞證券與光和證券為了提升市佔率，分別決議併購鑫豐證券與信富證券，犇亞證券的併購基準日為明年 1 月 1 日，併購後營業據點增加為 3 處，據點集中於台北市，市佔率排名從 48 名上升到 37 名；而光和證券的併購基準日為今年 10 月 1 日，併購後營業據點增為 7 處，營業服務範圍由雲林、彰化地區，擴大至嘉義，市佔率排名從 51 名提升到 46 名。



根據金管會最新統計，整體證券業今年上半年稅前淨利為 226.42 億元，相較於去年同期的 133.2 億元，成長了 69.98%，而去年全年獲利約 422.86 億元，是自 2011 年以來新高。簡宏明解釋，整體券商創去年獲利新高，主要原因為今年股市成交量擴大。



金管會統計，今年 1 月到 7 月發行量，前十大可發行權證的證券商依序為元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券、港商麥格理證券、元富證券、統一證券、富邦證券、中國信託證券及兆豐證券。而前三名市佔率，第一名為元大證券，市佔率為 11.538%，第二名為凱基證券，市佔率為 7.809%，第三名為富邦證券，市佔率為 5.805%，而卻有 47 家市佔率不到 1%。



金管會表示為了擴大證券商營業規模及提升競爭力，鼓勵證券商整併以強化經營體質，並研議對合併後財務體質健全的證券商，增加其業務經營彈性。