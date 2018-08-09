台驊Q2獲利爆衝 EPS創3年來單季新高

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，儘管上半年合併營收僅持平，不過，由於毛利率小幅提升，再加上子公司賽澳遞物流虧損大幅改善，使稅後純益達 1.66 億元，年增幅 57%，每股純益(EPS)1.37 元，創同期次高紀錄；其中，台驊第 2 季稅後純益達 1.04 億元，EPS 0.83 元，EPS 創 2015 年第 3 季以來單季新高。

台驊說明，隨著電子產品新應用增加、跨境電商貿易持續熱絡，空運貨物需求不斷成長，集團 (含台灣空運) 目前台灣地區空運出口排名已名列前三位，同時，報關和倉儲運輸業務也有明顯成長。

另一方面，台驊於去年底決議縮減子公司賽澳遞物流單純 B2C 業務並縮編據點，轉型配合集團發展具利基 B2B2C 生意，使上半年賽澳遞物流虧損較去年同期大幅減少 84%，目標今年可達損益兩平，是獲利明顯好轉主因。

而台驊國外子公司產生的境外所得已獲得免稅許可，同時迴轉過去年度已認列的所得稅費用，也有助獲利表現。

台驊認為，在中美貿易戰的衝擊下，牽動各國在國際產業上的競爭面臨重新洗牌的局面，國際物流業者要開始著重調整業務配置及新市場開發，在變局下尋找契機。

因此，後市台驊將持續強化海空陸鐵多式聯運，積極拓展中歐、中俄鐵路業務，並建置 B2B2C 倉儲作業系統，結盟物流平台，提供倉幹配一體化服務。

同時，台驊強調，要結合海外據點及代理，以中國在地倉幹配優勢，全力發展進口物流服務，以及發展亞洲區間及歐美段跨境電商物流、長期掌握著供應鏈中的訊息流以及物流訊息，以此為基礎發展供應鏈金融業務。