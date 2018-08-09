顧料穩出貨+調價反映成本 康舒Q3營收、毛利率看季增

康舒 (6282-TW) 第二季持續遭到原材料缺料漲價影響，本業獲利受干擾，但展望第三季，公司指出，將更積極「顧料」穩定出貨狀況，並調漲產品報價反映成本。法人估若順利調價，營收可望呈現個位數季增，毛利率亦將較上季好轉。

康舒指出，下半年 Mosfet、被動元件等原材料供需依然緊俏，公司將加強採購確保料源無虞，出貨情況有明顯好轉跡象。

近期公司也陸續調整產品報價，反映成本，法人估在出貨回溫、產品調漲下，康舒第三季營收、毛利率皆可望較上季好轉。

此外，康舒第二季認列處分東莞廠土地的 10 億元業外利益，公司指出，東莞廠共出售 3 個地號，目前僅認列 4 成金額，剩下 6 成可望於第四季至明年第一季分批認列。

至於取得後的資金用途，據悉康舒目前規擬劃擴大菲律賓廠的產能，除強化全球佈局、降低地緣政治風險外，菲律賓也擁有成本優勢。

另新能源事業方面，康舒也取得台電智慧電網通訊標案，認列時間點也將會在年底至明年初。

目前康舒主要生產重心還是在中國，有東莞、武漢、以及轉投資的吳江、重慶等廠，占整體產值 7 成，菲律賓目前 2 成、台灣淡水廠約 1 成，其中淡水廠主要供應高端產品以及通訊標案等。

康舒 7 月營收 16.11 億元，月增 3.2%，年增 1.5%；1-7 月營收 101.36 億元，年減 1.5%。目前電源仍舊為營運重心，比重佔逾 9 成、剛起步的新能源約 2%，但比重將持續提高。