力拓新南向 證交所首度前進澳洲招商 吸引逾40名企業代表參與

臺灣證交所響應政府新南向政策,積極推動新南向國家臺商回臺上市,上半年分別赴新、馬、越、泰等國後,將觸角進一步拓展至澳洲,昨 (8) 日首度於雪梨辦理「外國企業來臺上市說明會」(Foreign Listings on TWSE),招手澳洲企業來臺掛牌,總計吸引當地逾 40 名企業代表共襄盛舉。證交所此次招商活動與當地 Cheng & Co. 會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所、永豐金證券、理律法律事務所及澳洲臺灣商會 (Taiwanese Chamber of Commerce in Australia, TCCA) 合作辦理,亦邀請駐雪梨台北經濟文化辦事處處長王雪虹與會。



證交所表示,有鑑於澳洲為新南向國家之一且證交所前已有澳洲公司申報來臺上市 IPO 輔導,相關中介機構評估後,認為臺灣資本市場與澳洲相較之下仍有資金成本低、審查具效率及適合臺商中小企業發展等優勢,促成此次招商活動。



證交所持續爭取於「新南向國家」深耕已久之台商及優質外國企業來台上市,目前已有 7 家新南向企業在臺灣上市,為臺股增添動能,此次招商活動亦實地拜訪多家台商企業,促成臺、澳雙方經貿合作、人才交流及資源共享等,以深化和新南向國家的連結,呼應政府積極推動之「新南向政策」。



截至今年上半年為止,已有 70 家第一上市公司在台掛牌,6 家已送件辦理審查中,就上市後表現來看,外國企業持續受投資人青睞,去年全體第一上市公司平均本益比為 19.6 倍,全年週轉率為 225.69%,上半年週轉率亦高達 107.49%,流動性佳。