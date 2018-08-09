〈特斯拉炒私有化〉最好別鬧！傳SEC已展開調查 若是騙局 馬斯克恐賠巨額又背刑事責任

特斯拉 (TSLA-US) 的律師應該在忙著研究《1934 年證券交易法》14e-8 的規定了吧？

在執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二任性的發一連串推特文之後，特斯拉私有化議題火熱，《華爾街日報》週三報導，知情人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 已經調查他的發言是否屬實，以及是否有違法之虞。

SEC 前執法資深律師以及華盛頓 Dorsey & Whitney 合夥人 Tom Gorman 表示，SEC 執法單位必然已經開始調查行動，也可能已經找上馬斯克。

投資者不相信馬斯克已經取得融資，倘若沒這一回事，馬斯克與其公司都將惹上大麻煩。

CFRA 分析師 Efraim Levy 表示，「市場一直質疑，這錢從哪來，一點也不合理。目前該公司股票仍以折價的價位交易，原因就是私有化交易能否成功充滿不確定性，倘若沒有成功，股價就會開始崩跌。」

SEC 的 14e-8 規定基本上在說，倘若管理階層沒有真的打算這麼做、沒有辦法能完成交易或試圖操作股價的話，上市公司不得宣布買賣證券的計畫。

SEC 前主席 Harvey Pitt 表示，因為馬斯克在推特上提到，私有化交易所需的資金已經有特定來源，以及已經取得具體金額的融資，這兩點最好是真的，否則就可能有操作股價或證券詐欺的問題。

特斯拉目前還沒公布私有化的資金從何而來，就連華爾街銀行家都丈二金剛摸不著頭緒，交易撮合者和分析師表示，鑑於交易的規模，這將需要多家銀行一起參與，也得對馬斯克和特斯拉有高度崇拜和信念才行。

瑞銀分析師 Colin Langan 認為，如果特斯拉早就與銀行討論取得融資，那「這個交易的消息之前就該洩露出來了。」

證券律師推測，馬斯克常抱怨「賣空者無情的攻擊」，這引人質疑他是否故意推升股價，如此一來就符合操作市場的定義，恐會受刑事處罰。

馬斯克一連串的推特文也可能緩解特斯拉的財務壓力，因為這將重要的可轉換債券推升至轉換價格以上，這樣債券持有人就會決定在到期時將債券轉為價值較高的股票，而不會拿現金走人。

先前 3 月，穆迪就以特斯拉發行債券和現金燃燒率為降評理由。

諮詢公司 Kalorama Partners、前 SEC 主席 Pitt 表示，如果馬斯克的言論不正確，那他就可能要賠錢給那些推特文章虧錢的投資者，並且背負刑事責任。

特斯拉股價週三下跌 2.4％，收於每股 370.34 美元。