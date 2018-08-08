〈特斯拉炒私有化〉馬斯克為何要「私有化」特斯拉？專家：失敗機率1/3

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週二 (7 日) 在推特上發文，稱自己考慮以每股 420 美元將公司私有化，致使特斯拉股價飆漲 11%，但其實他這想法早已見端倪。

舉例而言，2017 年 11 月他接受美國老牌雜誌《滾石》(Rolling Stone) 採訪時曾表示，「事實上，成為上市公司讓我們的效率降低。」而馬斯克週二 (7 日) 在推特的推文更清楚勾勒他的計畫，並且特斯拉官網也已正式張貼馬斯克的私有化計畫聲明。

馬斯克為何要私有化特斯拉？下述簡列幾個理由：

1. 確保競爭資訊的機密性：若為私有化公司，特斯拉就不必揭露商業資訊，避免競爭對手知悉資訊後捷足先登。

因為上市公司的身份，特斯拉目前要公布每季負債水準、人事變動、管理階層薪酬、車子的生產量和交車量，面對各種訴訟、近期的人事變更以及對風險和競爭者的觀點。

2. 符合長期股東利益：正如馬斯克在信中所提一樣，私有化公司的企業主可以對掌握所有營運決定，而不會違反股東每季的期待。

馬斯克的聲明指出，因為上市，所以特斯拉背負巨大壓力必須做出符合該季的短期利益決定，但有時候這個決定，並不見得符合公司長期利益。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 也舉出類似上述理由解釋特斯拉為何想要私有化。

3. 股價：馬斯克也一定料想得到，他宣布的消息會推升股價，前美國證交會 (SEC) 主席 Harvey Pitt 週二這麼暗示：

「馬斯克抱怨過市場價格，抱怨過賣空，且股價快速大漲 5%-8%，但如果他的言論目的是在推升股價，恐怕就有操作之嫌、證券詐欺。對潛在私有化的交易提出具體價格，這種做法前所未有，因此他的意圖很令人質疑。」

(按：在 Pitt 發表此看法時，特斯拉股價因應該推文與稍早沙國主權財富基金的消息已上漲 8%，但週二收升 11%。)

由於其股價現在高於 360 美元，特斯拉目前能以股權清償約莫 9 億美元的債務，而非現金。

特斯拉究竟能否成功私有化？

馬斯克約持股 20%，他需要籌措 500 億美元以上的資金買下其他股東的股權，加上 100 億美元債務，但也有可能徵得大股東同意後，降低其融資要求，例如持股 9% 的富達投資 (Fidelity Investments)、擁有 8% 股權的 T. Rowe Price Group 等大股東等。

整體而言，Munster 猜測特斯拉以 420 美元價格私有化失敗的可能性為 1/3，「這可能很難誘使信徒放棄特斯拉股票，多數大眾投資者無法投資私有化公司，將會被迫出售，但我認為現階段他們不想要這樣，16% 的漲幅對他們來說還不夠。」