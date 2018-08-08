川普嚷嚷那麼久 德國對美國貿易盈餘沒有絲毫減少

最新數據顯示，上半年在川普的批評聲中，德國貿易實踐並沒有太多變化，全球以及德美貿易盈餘的程度均與去年同期幾乎持平。

德國上半年外貿環境沒受貿易摩擦影響

德國聯邦統計局周二數據顯示，德國 6 月季調後出口環比零增長，好於預期的跌幅 0.3%，遜於 5 月前值的環比增速 1.8%。從年增率來看，6 月出口增長 7.8%，好於 5 月前值的跌幅 1.3%。

德國 6 月季調後進口環比增長 1.2%，遠超預期增速 0.3% 和 5 月前值 0.7%。年增率漲幅更快，6 月增長 10.2%，幾乎是 5 月增速 0.9% 的十倍。6 月進口價值 937 億歐元，是 1950 年有紀錄以來最高。

由於德國在 6 月的出口價值 1155 億歐元，令該國當月未經季調的貿易帳順差為 218 億歐元，好於預期的 209 億歐元，5 月前值由順差 197 億歐元修正為 196 億歐元。

今年上半年，德國的總出口年增率增長 3.9%，至 6628 億歐元（約合 7889 億美元），商品進口價值為 5413 億歐元，令德國全球貿易盈餘為 1215 億歐元，比去年上半年的 1213 億歐元略高。

這一趨勢如果延續，2018 全年貿易盈餘或與去年的 2440 億歐元不相上下，也將接近 2016 年的歷史新高 2490 億歐元。貿易盈餘基本未變，表明德國上半年外貿環境沒受貿易摩擦影響。

尤其值得注意的是，在美國總統川普屢次批評德國國防開支不夠、汽車出口占美國的便宜、能源進口方面討好俄羅斯的背景下，德國上半年對美國的貿易盈餘也基本與去年持平。

數據顯示，今年前六個月，德國對美國出口減去從美國進口的貿易盈餘為 244 億歐元（約合 283 億美元），基本等於去年同期的貿易盈餘 245 億歐元。

專家警告：下半年數據或反映貿易摩擦真實影響

德國工商總會（DIHK）貿易專家 Kevin Heidenreich 表示，全球經濟增長和歐盟內部的強勁需求，都支持了德國出口，但下半年的經濟數據才會反映貿易摩擦的真實影響：

「儘管上半年德國貿易保持穩健增長，7 月出口停滯或是第一個放緩信號。德國對美國出口在 1-7 月的增速低於均值，年增率僅增長了 0.8%。貿易糾紛已成為德國貿易增速的單一最大風險，會影響德國商業的對外大型投資。」

彭博社也認為，儘管川普和歐委會主席容克在 7 月達成了美歐暫時「停火」協議，即在貿易談判期間不落實新的關稅及反制措施，但美國針對進口汽車是否威脅國家安全的調查仍在繼續，最新的貿易數據也可能令美德貿易緊張再度升級。

今年以來，美國經濟持續擴張，對德國進口的汽車和化學製品等需求不減。汽車是德國 2017 年以價值衡量的最大出口類別，約占總出口的 1/5，美國也是德國最大的非歐盟出口目的地，約占去年德國出口總發貨量的 9%。除了汽車，德國還出口機械、化學品、電子元件和電氣設備等。

川普、白宮頂級貿易顧問納瓦羅等政府要員都表示，德國正從歐元「大幅貶值」中獲利。但目前影響歐元兌美元匯率的因素，主要是歐洲央行與聯準會的貨幣政策分野。在聯準會持續逐步升息之際，歐央行承諾至少維持現有超低利率到 2019 年夏天結束。

分析指出，這種貨幣政策的分化繼續，固然與歐元區從全球金融危機中復甦相對較慢有關，但客觀上會進一步令歐元承壓，也可能加劇美國與歐盟、特別是美國與德國之間的矛盾。川普多次在社交媒體和國際會議中，指責德國對美國的「超大量」貿易盈餘，以及汽車生意「占便宜」。

另一個閃現黃燈的警示信號是，德國 6 月工業產出環比下跌 0.9%，遜於預期跌幅 0.5%，5 月前值從增長 2.6% 下修為 2.4%。年增率來看，6 月工業產出增長 2.5%，遜於預期和前值增速 3%。此外，6 月德國未經季調貿易盈餘 218 億歐元，歲好於預期和前值，但略小於去年 6 月的 221 億歐元。

Capital Economics 經濟學家 Jennifer McKeown 表示，周二發布的 6 月工業產出和貿易數據表明，蓬勃發展的德國經濟開始感受到貿易緊張的影響，工業產出在第二季展現了弱化趨勢。由於目前德國基本面尚好，外部受美歐暫時貿易停戰的提振，預計第二季德國經濟增長僅會溫和下跌。

德國親工會的智庫 Hans-Böckler Foundation 經濟學家 Fabian Lindner 指出，德國出口激增不能永遠持續，德國貿易動能可能在今年餘下時間放緩，德國旺盛的出口態勢或不可避免地宣告終結。