〈每日外資外匯觀點〉美元三大利多護體、歐元短期完成築底

美元指數周三再次挑戰站上 95.5 失利後承受壓力，外匯網站 FXStreet 分析師指出，美元指數初步支撐位於 95 整數關卡，目前 10 日線位於 94.89，只要位於短期支撐 94.41 之上，美元就仍有望走高，並進一步挑戰今年以來高點 95.6-95.65 區間。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXStreet：美元三大利多支撐

FXStreet 分析師 Yohay Elam 表達力挺美元的觀點，認為美元走強在過幾個月來形成趨勢，每次整理後又重回上漲軌道，每次下跌，看起來都像是買進的機會。

Elam 並分析，美元目前有三大利多支撐，分別是美國經濟表現良好、貿易戰和中期選舉以及聯準會的鷹派論調，未來幾個月內，還能持續上漲。

美銀美林分析師 Alice Leng 和 Vadim Iaralov 日前在報告中表示，受美股上漲和美利率上行推動，今年美元的風頭將蓋過 G10 貨幣。

丹斯克銀行也看好美元前景，貨幣政策差異的套利優勢使得美元可能繼續上揚。建議投資人關注周晚美國公布的 CPI 數據，預計該數據將顯示美國仍有通貨膨脹壓力，堅定聯準會年底前再度升息兩次的步伐。

對於日前美國總統川普推文不贊同強勢美元的論調，Kitco Metals inc. 全球貿易總監 Peter Hug 認為，這可能是一項更大政策的開始，川普希望壓低美元，以降低美國商品的價格，並抵消貿易夥伴提出的互惠關稅所造成的損害

摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 也表示，美元匯率政策不排除轉向帶有干預主義色彩，特別是川普暗示對弱勢美元的偏好。

加拿大國家金融銀行指出，貨幣政策差異形成的利差對美元的影響將逐漸減弱，最終會隨著其他主要央行收緊政策而逆轉。

ING：歐元短期已完成築底

豐業銀行表示，歐元兌美元正處於心理關卡 1.16 附近盤整，趨勢和動能指標接近中性，三個月的整理區間為 1.15-1.185 之間，上漲阻力位於 1.62，50 日均線 1.1669 之下須抱持謹慎。

荷蘭國際集團 (ING) 維持歐元兌美元短期中立的看法，認為歐元可能已經築底，短期內將重返 1.1670 上方，進一步上漲阻力位於下降趨勢線 1.172 附近。