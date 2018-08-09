紐約匯市—憂心脫歐 英鎊貶至一年低點 恐美加深制裁 俄盧布跌至21個月低點

週三 (8 日) 交易，由於對無協議脫歐的擔憂，英鎊兌美元貶至一年低點。中國貿易數據凸顯中美貿易戰跡象。美元兌主要貨幣自小漲轉跌。由於美國將加深制裁俄羅斯，俄羅斯盧布兌美元下跌約 3％，觸及 21 個月低點。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 95.092。、

英國

由於對無協議脫歐的擔憂，壓迫英鎊與其經濟前景，英鎊疲弱致使國內通膨上升，英鎊兌美元自週二稍晚的 1.2938 美元下降至 1.2667 美元，觸及一年來低點，技術分析師認為，英鎊下一個關鍵目標可能在 1.2775 美元至 1.2800 美元區間。

英國國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）估計明年 3 月無協議脫歐的可能性大約 6 成，此番言論已讓英鎊貶至 11 個月低點，本週迄今英鎊兌美元跌幅已在 1% 以上。

中國

投資者關注中國 7 月貿易數據，其貿易盈餘 280.5 億美元，已較預期下降，且進口增加。ADM Investor Services International 全球策略師兼首席經濟學家 Marc Ostwald 表示，這可能歸因於進口商趕在人民幣加深貶值和關稅提高前盡速補充庫存，以及能源需求因應炎熱天氣而上升，所以煤礦和石油進口增加，又因人民幣貶值而提高鋁進口量。

「但整體而言，這對緩解對中美貿易緊張局勢或中國經濟前景的擔憂無濟於事，因為中國對美國的貿易盈餘只是自 6 月紀錄溫和收斂，難以稱為趨勢轉向。」

美元兌人民幣稍微走強。美元兌在岸人民幣漲幅不到 0.1% 至 6.8253 人民幣，美元兌離岸人民幣的漲幅同樣不到 0.1%。

川普宣布 8 月 23 日對 160 億美元中國進口貨品徵收新一輪 25% 關稅，北京方面已經預計報復。

日本

日本央行 (BOJ) 最近一次會議紀錄顯示，決策者針對如何推行超寬鬆貨幣政策的立場分歧，雖然這點難以稱為 BOJ 轉向鷹派，但仍推升日圓，因為交易者一直希望聽到近期內寬鬆貨幣政策結束的相關消息。

美元兌日圓自 111.38 日圓下降至 110.99 日圓，讓日圓成為週三表現最強的 G10 貨幣。

金融危機過後近 10 年，BOJ 是在已開發經濟體中，少數還全力執行寬鬆貨幣政策的央行。

俄國

由於美國將加深制裁俄羅斯，俄羅斯盧布兌美元下跌約 3％，觸及 21 個月低點。

俄羅斯當地媒體報導，美參議院提案，對俄羅斯干預 2016 美國總統大選實施新一輪的制裁，包括禁止美國實體購買俄羅斯債券，並限制俄羅斯銀行在美的營運。當日稍晚，美國針對俄羅斯化學武器攻擊事件，宣布另外一些制裁手段。

這讓盧布成為週三貶值最大的貨幣之一，美元兌盧布自前一日的 63.515 盧布下降至 65.439 ，為 2016 年 11 月以降未見的低水準。

Jefferies 外匯總監 Brad Bechtel 認為，盧布跌破 65 後已看到開放圖表領域，下一個階段可能會測試 67.53，這可能表示美元兌盧布匯率在可見未來的趨勢已經變化。

根據 FactSet，今年迄今盧布兌美元跌幅已經達 13.5%。