宏碁分割獨立創新週邊事業單位 以酷碁公司衝刺電競週邊市場 拚IPO

宏碁 (2353) 董事會決議，為推動與鼓勵內部創業、擴大創新週邊產品業務，將分割隸屬資訊產品事業群的創新週邊事業單位，並新設酷碁股份有限公司(暫訂，並將以主管機關核定者為準)，分割新設時之實收資本額將為 4500 萬元。宏碁指出，酷碁公司資產為 7565 萬元，負債為 3065 萬元，上半年營收約 3 億元，應該為獲利狀態。而公司英文名稱將以 Gadget Technology Corp.。本案分割基準日暫訂為 9/14，分割時酷碁公司為宏碁百分之百持股子公司，對宏碁公司原股東權益並無影響。



宏碁表示，該公司積極布局電競市場，除了發展電競筆電及桌機等，為了帶給玩家一致且優質的產品使用體驗，亦全面拓展電競週邊產品線，包括電競滑鼠及鍵盤、電競耳機、電競專用椅、高強度耐用行李箱等，而這些週邊產品即由創新週邊事業單位負責。



此外，創新週邊事業單位也積極跨足智慧生活產品的領域，包括今年聲名大噪、甫獲得台北國際電腦展最佳產品獎 (Computex Best Choice Award) 的智慧佛珠、以及智慧空氣品質偵測器等。未來，酷碁公司將落實專業分工並持續創新，推展創新週邊產品業務。



酷碁公司成立後，將為宏碁全新集團艦隊再添生力軍，公司不排除加入推動 IPO 的行列。