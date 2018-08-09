台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月9日

美國政府 7 日公布對中國大陸第二批包括半導體在內的 279 項、價值 160 億美元輸美商品加徵 25% 的關稅清單，預定 8 月 23 日生效。這是美國總統川普最新的施壓行動，欲迫使北京在貿易談判中讓步。

中美貿易戰已短兵相接。美方昨（8）日宣布，自 8 月 23 日起，對第一波總值 160 億美元的 279 項中國商品加徵 25％關稅，直指半導體、電子等攸關「中國製造 2025」的商品，昨日 A 股半導體族群應聲大跌。

美股多頭氣盛，費半指數領軍寫下近 2 個月新高，外資回頭買超近 90 億元，其中，買超台積電逾 1 萬張，激勵股價大漲 6 元以 247.5 元作收，貢獻台股 53 點、逾半數上漲點數，加權指數拉出上 91 點長紅棒，今將再揮軍 11,100 關卡。

經濟日報

美關稅懲罰 打到半導體

陳泰銘上火線 六點釋疑

震撼彈 特斯拉規劃下市

工商時報

160 億美元關稅 中美決戰 823

台積牛氣旺 台股拉長紅

宏碁成立酷碁 賣智慧佛珠

聯合報

能源政策 入列 9 大風險

陸擴大內需 急拚基礎建設

總統：新南向正走在正確軌道

蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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