

◆盤勢分析

1. 受到中國宣布將對美國進口 333 個品項，金額 160 億元的進口商品加徵 25% 關稅消息衝擊，美股開低震盪，收盤四大指數漲跌不一，漲跌幅介於 - 0.18~0.27%。其中，FB 上漲 0.75%、美光科技上漲 0.66%、英偉達收漲 0.57%、微軟收漲 0.56%、谷歌母公司 Alphabet 上漲 0.44%、AMD 收漲 0.1%、蘋果收漲 0.07%；台積電 ADR 上漲 1.77%、特斯拉下跌 2.43%。

2. 周三晨間亞股普遍上漲，台股早盤跳空高開，盤中在 2330 台積電、2317 鴻海、1101 台泥、2885 元大金等權值股領漲，指數震盪走高，盤中在高點 11095.5 點，但隨即橫盤震盪，收在 11,075.25 點，成交量擴增 1390.18 億元。但 OTC 指數因被動元件、矽晶圓拖累，下跌至 150.72 點，跌幅 0.75%，表現相對疲弱。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收紅 K 棒，快速站回 5 日線之上，即將挑戰 8/1 長紅 K 棒的高點 11,100 大關。

(2) 量能：成交量初見擴增，後續上漲仍須維持大於月均量的 1380 億元水準。

(3) 技術指標：KD 指標有機會再度形成黃金交叉，MACD 狀柱體轉為向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 88.31 億元；外資 + 91.21 億元、投信 + 3.55 億元、自營 - 6.45 億元。

4. 電子類股

(1)IC 代工與 IC 設計：8 吋晶圓代工龍頭 5347 世界先進，第二季財報優於市場預期，股價再創波段新高；另外，在 IC 設計的 3034 聯詠因第二季財報亮眼，下半年在 TDDI 出貨持續加溫下，多家外資調高評等，股價放量上揚；3227 原相 7 月營收創今年次高，且即將進入旺季，股價表現不俗。

(2) 主機板：AMD 新處理器推出，國內主機板廠 2377 微星、2376 技嘉衝刺支援的 B450 系列新品，加上 NVIDIA 新款 GPU 將即上市，股價震盪走高。

5. 非電子類股

(1) 鋼鐵：國際鋼鐵廠商股價普遍轉強， 2027 大成鋼更因受惠於中美貿易爭端，周三股價量出走揚，再創波段新高。

(2) 紡織：1476 儒鴻第二季獲利 12.09 億元，創六季新高，股價周三跳空上漲，站上季線，呈現轉強。

(3) 二線塑化：美國重啟制裁伊朗，市場預期國際油價將再度走高，1309 台達化率先公布 7 月營收 20.13 億元，年增 27.29%，優於市場預期，周三股價走強，帶動 1312 國喬、1313 聯成股價上揚。

6. 重點訊息：

(1)2327 國巨董事長陳泰銘昨（8）日親自上場力抗空頭，他表示，目前只能滿足客戶三分之一需求，由於 300～400 家客戶要求穩定供貨，國巨規劃與客戶簽訂 2 年長約（LTA），至於價格將視市況而浮動。國巨 2016 年後的投資採 1＋1 加速折舊法，法人認為，長約將可穩定中長期獲利，跳脫景氣循環，看得出來國巨準備打景氣延長賽。

(2) 被動元件股、矽晶圓及金氧半場效電晶體（MOSFET）三大漲價題材股，昨（8）日不甩優異半年報，股價全倒，2327 國巨、6488 環球晶等 14 檔三大漲價股，昨股價大幅震盪重挫，法人昨日大撤退，累計近 5 日全部呈現賣超。股價漲多與法人持倉高水準成為包袱，短線面臨調節賣壓。

