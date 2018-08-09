【大慶證券】盤前分析－中美煙硝再起  台股力守11000大關



◆盤勢分析

中美貿易戰煙硝再起，暨美國確定將從 8/23 開始向中國 160 億美元的商品課徵 25% 關稅後，中國於昨晚回擊，對 160 億美元的美國進口商品課徵 25% 關稅，美四大指數昨日漲跌互見，陸股昨日更是下跌 1.27%，後續還有美國對中國 2000 億美元商品課徵關稅等問題，整體來看貿易紛爭不斷，短線上觀察震央陸股是否跌破前低 2691 點的防守線，一旦跌破除了恐回測 2638 點的 2016 年低點外，更可能拖累亞股走勢，須持續觀察。

受惠國際指數回穩，激勵大盤開高走高，終場上漲 91 點收在 11075 點，成交量 1426 億。技術面來看，昨日指數雖價量齊揚，然而在接近 11100 點時拉回留上影線，顯示上頭仍有賣壓待消化，加上中美貿易紛爭延續，在貿易戰衝擊未消前，指數即便轉強空間也不會太大，多方持續力守 11000 大關。另外櫃買指數挑戰半年線失利，昨日帶量下跌回到月線位置，顯示季線反壓仍重，後續需補量站回季線短多格局才可確立。

觀察盤面，以權值股漲勢最為整齊，包括台積電、鴻海、大立光、台塑四寶、金融股等。華新科填息行情失靈，盤中由紅翻黑，拖累被動元件族群走跌，雖昨日國巨召開法說，有意釐清市場疑慮穩定軍心，但現階段類股籌碼較為凌亂，短線上波動劇烈，在未完成明確底型前，仍建議觀望為宜。反觀 IC 設計類股浮出檯面，受惠第三季旺季到來，包括聯詠、瑞昱、智原… 等都有表現，其中聯詠、智原等 7 月營收創今年新高，部分業者也表示訂單明顯較第二季成長，在旺季效應加持下，相關個股仍可持續留意。另外特斯拉概念股昨日股價續揚，包括和大、康普、健和興… 等均收紅，在特斯拉營運轉佳，加上電動車長趨勢樂觀下，後市持續看好，而在塑化族群方面，在台塑四寶續航下，二線塑化股價也小有表現，包括國喬、中石化、東聯… 等，隨著時序進入第三季傳統旺季，產品報價提升的個股也可持續追蹤。最後是財報表現優異的個股，儒鴻產品組合優化，帶動單季獲利創 6 季新高，股價大漲 8%，隨著 7 月營收與第二季財報陸續揭曉，表現優異的個股都有機會獲得市場肯定，也是現階段可留意的方向。

