台股盤前─被動元件目前以築底為主 但指數今將獲重大突破

台股昨日盤中加權股價指數由台積電 (2330-TW) 帶動上漲，終場收高 91.81 點或 0.84%，在國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘親自出面對於被動元件產業前景釋疑後，今天在美中貿易大戰開打的陰影之下，分析師認為仍將由此一類股的築底帶動大盤震盪向上。

至於昨日表現強勢的金融類股，則可能在今天出現整理的走勢。

分析師張陳浩指出，台股集中市場大盤已站上所有均線並回到 11000 點之上，目前 5 日線為多方攻守重要指標。同時，市場成交量能也同步回溫，昨日的成交值 1425.66 億元，已站上 5 日均量之上，KD 值交叉向上，有利於台股突破 11095 點的 8 月 2 日高點。

張陳浩並認為，如國巨、華新科 (2492-TW) 等被動元件個股，在陳泰銘出面澄清市場對於產業前景等疑慮後，可望出現一波法人回補的買氣上場，帶動台股的帶量突破。

就今天早晨美股的收盤數據部分，美股在臉書與亞馬遜股價上漲的支撑下，Nasdaq 指數小幅收高，連續第 7 天上漲，創下自 3 月以來，最長上漲期間。其中，臉書與亞馬遜股價分別上漲 0.8% 與 1.3%，推升了 Nasdaq 指數走高。收盤，道瓊工業平均指數收低 45.16 點或 0.18% 至 25583.75。Nasdaq 指數收高 4.66 點或 0.06% 至 7888.33。S&P 500 指數收低 0.75 點或 0.03% 至 2857.70。費城半導體指數收高 3.77 點或 0.27% 至 1403.77。

在市場關注的美中貿易大戰消息方面，中國商務部宣布，對 160 億美元的美國商品課徵關稅 25%。被中國鎖定的商品包括車輛，如大型客車與摩托車。各種燃料亦在清單之上，還有光纖電纜。

對於台股的走勢，證券分析師黃漢成說，在第 3 季以電子股為市場交投重心，目前的此一狀況並沒有改變，大盤也將由電子股帶動震盪向上；而昨日的金融漲勢，恐淪為一日行情。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前資金充沛，可望在類股間形成輪動格局，中元節、中秋節市場旺季將到的食品股，也都可以值得留意。