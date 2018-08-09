大型科技公司遲遲不上市 那斯達克私人股票市場規模破百億

今年上半年，美國以及全球 IPO 市場表現火爆，但也有不少大型科技企業遲遲不上市，選擇在二級市場交易。

周三那斯達克私人市場（NPM）發布了 2018 年中期報告。報告顯示，2018 年上半年 NPM 進行了 33 個二級項目，而 2017 年同期為 19 個。主要得益於一些大型交易，今年上半年 NPM 交易總規模也首次突破 100 億美元，而去年同期僅有 7.33 億美元。

NPM 的首席營運官 Ryan Logue 表示，「私人市場交易正在以更高價值進行，也比以往更頻繁。今年上半年，我們所完成交易的二分之三，價值都超過 10 億美元。」 2018 年上半年 NPM 交易規模中位數為 1830 萬美元。

彭博社報導，據知情人士稱，NPM 今年一些大型交易來自於叫車服務公司 Uber。Uber 曾表示計劃在 2019 年公開上市。

美銀美林報告指出，2018 年上半年科技股的漲幅幾乎是上市企業庫藏股潮推動的。

但與在美股上市的科技股不同，報告顯示，NPM 上半年交易中，來自第三方的交易幾乎翻了兩倍，而來自公司內部的庫藏股卻沒有太大變化。這些第三方交易的投資人很多是風險投資公司與共同基金。 NPM 表示，從 2013 年至今已經完成了近 200 個由公司出資的流動性計劃，涉及 22500 多個賣家。

那斯達克指出，這些數據反映了目前持續的一種趨勢，即各種規模的公司在後期都在尋求資金流動性，不管是以員工為基礎的小型幾百萬美元，還是以股東為基礎的更廣泛的流動性。