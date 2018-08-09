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大型科技公司遲遲不上市 那斯達克私人股票市場規模破百億
※來源：華爾街見聞

那斯達克私人股票市場規模破百億。(圖：AFP)
那斯達克私人股票市場規模破百億。(圖：AFP)

今年上半年，美國以及全球 IPO 市場表現火爆，但也有不少大型科技企業遲遲不上市，選擇在二級市場交易。

周三那斯達克私人市場（NPM）發布了 2018 年中期報告。報告顯示，2018 年上半年 NPM 進行了 33 個二級項目，而 2017 年同期為 19 個。主要得益於一些大型交易，今年上半年 NPM 交易總規模也首次突破 100 億美元，而去年同期僅有 7.33 億美元

NPM 的首席營運官 Ryan Logue 表示，「私人市場交易正在以更高價值進行，也比以往更頻繁。今年上半年，我們所完成交易的二分之三，價值都超過 10 億美元。」 2018 年上半年 NPM 交易規模中位數為 1830 萬美元

彭博社報導，據知情人士稱，NPM 今年一些大型交易來自於叫車服務公司 Uber。Uber 曾表示計劃在 2019 年公開上市。

美銀美林報告指出，2018 年上半年科技股的漲幅幾乎是上市企業庫藏股潮推動的。

但與在美股上市的科技股不同，報告顯示，NPM 上半年交易中，來自第三方的交易幾乎翻了兩倍，而來自公司內部的庫藏股卻沒有太大變化。這些第三方交易的投資人很多是風險投資公司與共同基金。 NPM 表示，從 2013 年至今已經完成了近 200 個由公司出資的流動性計劃，涉及 22500 多個賣家。

那斯達克指出，這些數據反映了目前持續的一種趨勢，即各種規模的公司在後期都在尋求資金流動性，不管是以員工為基礎的小型幾百萬美元，還是以股東為基礎的更廣泛的流動性。

 

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