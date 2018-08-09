微博和新浪第二季營收與凈利俱佳 盤前大漲 收盤深跌

8 月 8 日周三美股盤前，中國社交媒體微博公司和網路公司新浪均公布了截至 2018 年 6 月 30 日的第第二季財報。由於營收和凈利潤均超出預期，微博和新浪盤前股價大漲，但開盤後一路走低。

微博開盤漲 7.4%，交投半小時後轉跌，最終收跌 4.05%，報 80.09 美元，接近 8 月初所創的 52 周新低 76.03 美元。

新浪盤初漲 5.3%，交投 5 分鐘即轉跌，最終收跌 7.02%，報 74.88 美元，盤中創下 52 周新低 74.36 美元。

美股研投網站 Investors.com 指出，微博第二季凈營收 4.266 億美元，基本符合預期的 4.27 億美元，調整後每股收益 68 美分，跑贏了預期的 EPS 67 美分。開盤後股價急轉直下，主要由於第三季指引不如預期。微博預計今年第三季的凈營收區間為 4.65 億 - 4.75 億美元，但市場共識為 4.99 億美元。

新浪股價在周三盤中不足 76 美元，已跌至 2017 年 5 月以來最低。美股研投網站 Gvtimes.com 指出，這比 1 月 26 日的歷史新高 124.60 美元跌近 55%，深陷技術位熊市，今年以來累跌近 20%。這主要由於新浪不便宜，本益比 40.63 倍，大於行業均值 34.27 倍，市凈率和股價營收比分別為 1.96 倍和 3.32 倍，也都很貴。新浪的股本回報率 ROE 現為 5.2%，低於行業均值 20.64%。

微博第二季業績摘要

• 凈營收 4.266 億美元，年增率增長 68%。此前公司預計凈營收在 4.2 億美元和 4.3 億美元之間，凈營收符合公司預期。

• 廣告和營銷營收總計 3.699 億美元，年增率增長 69%。

• 增值服務營收 5660 萬美元，年增率增長 62%。

• 歸屬於微博的凈利潤為 1.409 億美元，年增率增長 92%，合每股攤薄凈盈利 62 美分，上年同期為 33 美分。

• 非美國通用會計準則歸屬於微博的凈利潤為 1.561 億美元，年增率增長 80%，合每股攤薄凈盈利 68 美分，上年同期為 38 美分。

• 調整後 EBITDA（扣除利息、稅金、折舊及攤銷前之利潤）為 1.733 億美元，年增率增長 68%，相對凈營收的利潤率為 41%，上年同期亦為 41%。

• 2018 年 6 月的月活躍用戶數（MAUs）較上年同期凈增約 7000 萬，達到 4.31 億。月活躍用戶數中 93% 為行動端用戶。

數據來源：公司財報，見智整理

• 2018 年 6 月平均日活躍用戶數（DAUs）較上年同期凈增約 3100 萬，達到 1.90 億。

數據來源：公司財報，見智整理

微博首席執行官王高飛表示：

我們的業務繼續保持強勁增長勢頭，凈收入年增率增長 68%，DAU 和 MAU 都保持穩定增長。作為中國領先的社交全媒體平台，我們相信微博持續增長的用戶規模，日益豐富的內容生態和強大社交營銷能力讓微博在行動網路市場裡占有獨特優勢，並在企業廣告預算轉向行動、社交和影音轉移的長期趨勢中持續獲利。

微博第二季業績

2018 年第第二季凈營收 4.266 億美元，雖然人民幣對美元匯率整體走弱對營收產生了不利影響，上年同期凈營收為 2.534 億美元。2018 年第第二季廣告和營銷營收總計 3.699 億美元，上年同期為 2.183 億美元。來自中小企業（SMEs）和大客戶的廣告和營銷營收總計 3.387 億美元，上年同期為 2.051 億美元，年增率增長 65%。2018 年第第二季增值服務營收為 5660 萬美元，上年同期為 3500 萬美元。

數據來源：公司財報，見智整理

2018 年第第二季成本和開支總計 2.717 億美元，上年同期為 1.654 億美元。除了下述圖表所示的根據 ASC(會計標準匯編) 之 606 條款將與「互換交易」相關的營銷開支計入成本和開支之外，成本和開支的年增率增長主要與渠道、品牌推廣相關的營銷開支增加，以及與人力成本相關的研發開支增長有關。2018 年第第二季非美國通用會計準則成本和開支為 2.593 億美元，上年同期為 1.533 億美元。

2018 年第第二季營運盈利為 1.549 億美元，上年同期為 8800 萬美元。2018 年第第二季非美國通用會計準則營運盈利為 1.673 億美元，上年同期為 1.001 億美元。

2018 年第第二季非營運盈利為 1090 萬美元，上年同期為 150 萬美元。非營運盈利的增長主要與現金、現金等價物和短期投資總額的增長所產生的更多利息收入有關。2018 年第第二季的所得稅開支為 2510 萬美元，上年同期為 1640 萬美元。所得稅開支的上升主要是因為公司國內盈利水平的提高以及相對穩定的國內稅率。

2018 年第第二季歸屬於微博的凈利潤為 1.409 億美元，合每股攤薄凈盈利 62 美分，上年同期凈利潤為 7350 萬美元，合每股攤薄凈盈利 33 美分。2018 年第第二季非美國通用會計準則歸屬於微博的凈利潤為 1.561 億美元，合每股攤薄凈盈利 68 美分，上年同期凈利潤為 8670 萬美元，合每股攤薄凈盈利 38 美分。

數據來源：公司財報，見智整理

截至 2018 年 6 月 30 日，微博的現金、現金等價物及短期投資總額為 15.7 億美元。2018 年第第二季營運活動提供的現金為 1.172 億美元，資本開支為 750 萬美元，折舊和攤銷費用為 480 萬美元。

微博業績展望

微博預計 2018 年第第三季凈營收將在 4.65 億美元至 4.75 億美元之間， 或以人民幣記收的凈營收的年對年增幅在 49% 至 52% 之間。 這一預期假定人民幣對美元匯率的均值為 6.8 元人民幣兌 1 美元。上述預期體現的是微博當前的初步判斷，未來可能進行調整。

面對網路社交領域的競爭壓力，以及流量天花板的限制，微博的活躍用戶增速呈現逐步下滑的態勢，中信證券唐思思認為：

微博依舊是 KOL 粉絲經濟的主陣地，其多年耕耘而成的 KOL 與粉絲生態、內容與用戶沉澱、強大的資訊傳播裂變能力、用戶的品牌認知與使用習慣構建了深厚的護城河，目前存量內容超 1000 億，頭部用戶超 40 萬，「頭條們」或形成部分分流，但短期不足以撼動微博根基。

新浪第二季業績超預期 或將庫藏股最多 5 億美元股票

與微博同時，新浪也披露了第二季財報，營收與凈利潤均超出此前市場預期。此外，新浪還稱將進行最多 5 億美元的股票庫藏股。美股開盤後，新浪股價轉跌。

圖片來源：富途牛牛

新浪第二季主要財務數據如下：

• 凈收入為 5.374 億美元，在 non-GAAP 下凈收入為 5.348 億美元。

數據來源：公司財報，見智整理

• 廣告收入為 4.54 億美元，年增率增長 54％。

• 非廣告收入年增率增長 31％，為 8330 萬美元。非美國通用會計準則非廣告收入年增率增長 32％，為 8070 萬美元。

• 營運收入年增率增長 44％至 1.362 億美元。非美國通用會計準則營業收入年增率增長 38％至 1.591 億美元。

• 歸屬股東凈利潤 3510 萬美元，攤薄每股凈收益 0.47 美元。non-GAAP 下歸屬股東凈利潤 6650 萬美元，攤薄每股凈收益 0.89 美元。

此前市場預估新浪營收 5.353 億美元，調整後 non-GAAP 下攤薄每股凈收益 0.69 美元，新浪披露財報超市場預期。