〈財報〉Jimmy Choo加持 Kors財報超越分析師預期

時裝服飾公司 Michael Kors (KORS-US) 打造的二代商店，以及近年以 12 億美元併購的高端鞋品牌 Jimmy Choo ，開始獲得回報，Kors 週三 (8 日) 公布的財報報喜，並超越華爾街的預期，公司上調了全年盈利預期。

Kors 股價上漲 6.72% 來到 70.01 美元。

Kors 股價日線趨勢圖

該公司去年增加了鞋業品牌 Jimmy Choo，其高跟鞋都是富有人士及名媛所愛戴。由已故的戴安娜王妃，到「慾望都市」明星莎拉傑西卡帕克，都非常喜歡該品牌。

Kors 一直在從百貨店面及​​其他通路撤回櫃檯，並削減零售空間，以限制這些管道對其產品的折扣。公司努力在百貨專櫃上撤掉大量的打折產品，迫使顧客在自家的零售店內購物，為手袋和手錶支付全額的售價。

消息指出，其北美零售店去年的總促銷日也減少至 40 天，穩住了毛利。這些舉動都有助於該公司在本季度實現每股 1.32 美元的利潤。

該公司還在過去一年中花費了大量資金來更新該品牌形象，減少與富裕老年女性的品牌關聯。他們加強了社交媒體營銷活動的努力，也幫助該品牌獲得了動力，其中包括模特 Kendall Jenner 和 Hailey Baldwin 等名人。

Michael Kors 最新一季財報顯示：

總營收成長 26.3% 至 12 億美元，超過分析師預估的 11.4 億美元。

Jimmy Choo 的營收為 1.727 億美元，年增率達 12%。輕鬆超過分析師平均預期的 1.4365 億美元。

Jimmy Choo 對最新一季對營收貢獻了 14%。

每股純益 EPS 為 1.32 美元，輕鬆超過 0.95 美元的平均預期。

淨利成長至 1.86 億美元。

Kors 執行長 John Idol 提到，已經開始看到旗下兩個奢侈品牌推動長期增長戰略的好處。和投資者的電話會議上他還表示，強調該公司的 Runway 2020 計劃會專注於產品創新、品牌參與、和客戶體驗。

該品牌的努力也把皮包類業務降低至公司總營收的 70%，而 2020 年預計此佔比將降至 62%。

Idol 提到，表現不佳的包括 Kors 的手錶類別。該公司希望一款能夠通過 Google Pay 進行心率監測和支付能力的新型智能手錶最終能夠抵消其時尚手錶業務的下滑。

Kors 將全年盈利預測範圍上調 25 美分，從 4.90 美元至每股 5.00 美元的範圍內，高於分析師預期的 4.77 美元。