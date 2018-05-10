微博財報優於分析師預期 股價周三卻大跌14.2%

中國最重要的社群媒體微博 (WB-US) 周三 (9 日) 發布財報，營收、利潤均優於預期，但每月活躍用戶較前幾季成長放緩。財報公布後微博股價不漲反跌，9 日收盤重挫 14.20%。

微博第 1 季度淨營收 3.499 億美元，市場預期 3.434 億美元，年增 76%。微博的廣告和行銷收入也大幅增加 79%，達 3.029 億美元。來自中小企業和大客戶的廣告和行銷營收總計 2.766 億美元，年增 71%。

調整後，微博第 1 季每股盈餘 (EPS) 為 0.50 美元，高於市場預期的 0.47 美元，稀釋後每股淨利為 0.44 美元，去年同期為 0.21 美元。

整體而言，這份財報優於分析師預期，管理層的展望也看好第 2 季的營收。

月活躍用戶 (MAU) 也較去年同期成長約 7000 萬，年增 20.5%，截至 2018 年 3 月底，微博月活躍用戶達 4.11 億，其中來自行動裝置的比例占 93%。

據《The Motley Fool》指出，微博的成長表現仍然突出，股價暴跌的主因，是這次財報之前已經漲太多。過去 2 週股價就升了 17%，1 年漲幅達到 115%。即使是大跌之後，微博本益比仍高達 55 倍。

