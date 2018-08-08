iCHEF近5年營收每年成長6成 去年站上億元大關

智慧餐飲科技新創 iCHEF 今 (8) 日表示，全球客戶數突破 4000 家餐廳，近 5 年來每年全年營收均維持 6 成年成長率，去年營收規模更站上億元大關，今年營運現金流已由負轉正，上半年營收為 7000 億元，並達成單月獲利，海外業務則已穩定獲利，目前持續找尋新投資人加入。

iCHEF 創立於 2012 年，6 年前誕生於台北國父紀念館旁的牛肉麵店「麻膳堂」，業務主要為自行開發的 iCHEF POS 點餐機，讓餐廳透過 iPad 進行點餐，運用自身數據，達到降低成本、提高營運效率的目標。

不過，除原先的 POS 點餐機業務外，iCHEF 持續投入研發，今年起轉型為智慧餐飲科技公司，推出業界首款「來客觀測基地台」，要從單純的 POS 系統服務，到能協助餐飲業提升營運效益。

iCHEF 共同創辦人暨執行長吳佳駿表示，餐飲業逐漸從傳統管理轉向智慧科技管理，數據分析除能提升營運管理，也能促進餐廳營收成長，盼能藉此讓不具數據分析能力的小餐廳，從每日的豐富數據中找到應用價值。

iCHEF 今年邁入第 6 年，近 5 年來每年全年營收均維持 6 成年成長率，去年營收規模更站上億元大關，今年營運現金流已由負轉正，上半年營收為 7000 億元，並達成單月獲利，目前也在找尋新的投資人加入，若能獲得資金挹注後，將用以擴大研發團隊。

iCHEF 除深耕台灣外，也在香港與新加坡成立子公司，目前全球客戶數已突破 4000 家餐廳，其中約 1 成客戶分佈於香港、新加坡與馬來西亞，且海外業務已穩定獲利。

據悉，iCHEF 目前的 POS 點餐機系統與客戶簽約大多以 6 個月為主，年續約率約 8 成，續約率相當高，其餘未再續約的 2 成客戶中，約 7 成為餐廳歇業、剩下 3 成則是回歸原先習慣的傳統點餐模式。

iCHEF 今日並宣佈，將持續擴大技術投資，開出包括產品經理、iOS 工程師、前後端工程師、QE 工程師等職缺。