Appier強化佈局AI新創 收購印度行銷自動化平台公司QGraph

人工智慧新創公司 Appier(沛星) 今 (7) 日宣布完成成立以來首次收購案，對象為印度新創公司 QGraph，QGraph 成為 Appier 全資子公司並更名為「AIQUA」，推出 AIQUA 人工智慧行銷自動化平台，深化人工智慧佈局。

談及促成收購案的原因，Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier 成立以來持續透過產品創新，協助企業在人工智慧浪潮中轉型，在與客戶溝通的過程中，發現個人化行銷是許多企業與消費者溝通時面臨的一大挑戰，因此決定將 QGraph 納入麾下。

游直翰指出，QGraph 具備在行銷自動化市場深耕十餘年以上的基礎，經驗豐富，可讓 Appier 的行銷自動化技術更完美，並真正做到以人工智慧為基礎的行銷自動化，也藉此進行跨海交流，達到人才互補的效益，QGraph 被收購後成為 Appier 全資子公司，並更名為「AIQUA」。

游直翰表示，將 QGraph 納入麾下後，Appier 也正式在全亞洲推出 AIQUA 人工智慧行銷自動化平台，該平台可在特定時間向消費者發送高度個人化的訊息，加深品牌與消費者的互動，並提高用戶留存率。

繼 A 輪 600 萬美元與 B 輪的 4250 萬美元資金挹注後，Appier 去年 8 月再獲得 3300 萬美元 C 輪資金，主要投資人包括軟銀、LINE、NAVER、新加坡經濟發展局投資私人有限公司 (EDBI) 與尚乘集團 (AMTD Group) 等。

QGraph 成立於 2015 年，創辦人為 Sachin Bansal 與 Vivek Pandey，致力於開發行銷自動化平台，客戶遍及東南亞，包括 17 media、印度知名影音串流 App Zee5、印度最大時尚珠寶零售商 Voylla 與最大眼鏡零售商 Lenskart。