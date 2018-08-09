共享經濟在紐約再遇阻：Uber和Lyft被限制車輛數目

作為全球人口最多的城市之一，紐約對愛彼迎（Airbnb）、Uber（Uber）和 Lyft 等為代表的共享經濟卻不是「很開放」。

紐約市議會周三投票通過一項法案，要求在一年的時間裡為 Uber 和 Lyft 新車發放牌照設定上限。一同通過的議案還包括，要求創造一個新的牌照等級，方便上牌的網約車被獨立監管，並對網約車司機設置最低工資保障。如果順利，未來幾周內這些議案就會被市長簽署入法。

市議長 Corey Johnson 在投票前表示，最新法案目的是保護司機、公平監管行業以及減少道路擁堵。在為網約車新牌照設置上限的一年裡，主管發放牌照的紐約出租車和禮車委員會（TLC）將研究網約車對紐約市的影響、是否需要監管網約車數量，以及哪些區域可以營運網約車。

2015 年以來，Uber 和 Lyft 在紐約市規模迅速擴張，從上路網約車 2.5 萬輛，發展到目前的超過 8 萬輛，非高峰時段和遠郊區的使用頻次最高。與其他美國城市不同，紐約市為所有網約車發放單獨牌照，等於方便監管和控制。需要特批牌照的做法，也導致不少紐約市的網約車司機是從出租車公司轉行。

在這項議案投票前，紐約市議長甚至提到了過去八個月因經濟困難自殺的六位司機，想藉此說明未經監管的網約車市場將帶來嚴重影響。議案投票前的幾個月，紐約市不少出租車司機抗議網約車的發展，而 Uber 和 Lyft 公司則組織消費者抵制這項法案。

支持議案的人士認為，如果不限制可以上路的網約車數量，紐約、芝加哥和洛杉磯等大城市將會超載，傷害司機持續獲客的能力。而 Uber 和 Lyft 等反對者警告稱，出台限制措施將令紐約市民打車的等候時間更長、打車費用更高，網約車原本拓展最快的遠郊區服務缺失。

最新議案規定，可以搭載輪椅的網約車不受數量新規限制，如果一個區域能證明網約車不會增加交通擁堵，也不限制更多新車上路。TLC 旗下機構的最新研究發現，網約車已經為紐約市民每個月提供 1700 萬次出行，網約車數量激增，也與居民對當地地鐵和公交車系統的不滿呈正相關。

Uber 發言人回應稱，最新議案將威脅到紐約人不可多得的可信賴交通方式之一，也無法修復紐約地鐵的問題或緩解路面交通擁堵。暫時設置上限不應減少對紐約市民的服務，「Uber 會竭盡所能來回應不斷上漲的網約車出行需求」。

Lyft 主管公共政策的副總裁 Joseph Okpaku 也表示，為新招募的網約車設置牌照上限，將令紐約人出行受阻，特別對少數族裔和住在郊區的人不利。Lyft 不會停止工作，以確保紐約市民有足夠的渠道，在每一個區域都能接觸到可靠、便宜的交通方式。

《華爾街日報》觀察發現，紐約正式成為第一個採取行動限制新增網約車發展的美國城市，這項措施受到出租車司機的歡迎。這不僅代表去年 9 月上任的 Uber 新 CEO Dara Khosrowshahi 遊說工作遭到首例嚴重挫敗，也可能引發其他城市效仿，令 Uber 保持增長的能力被質疑，甚至影響原計劃 2019 年下半年的 IPO 進程。

與紐約市相比，美國波士頓等城市與 Uber 和 Lyft 簽署了協議，要求他們更多披露網約車提供的服務數量等其他數據，但除了收稅和安全督查之外，也不會另設限制網約車發展的監管措施。

此外，紐約市對愛彼迎等共享經濟前鋒也不算友好。今年 7 月 19 日，紐約市議會的最新議案對在線房屋租賃服務大幅設限，加強了對共享經濟的監管。Airbnb 和 HomeAway 等在線租屋公司每月需向市政府提供註冊房東的地址和名稱，並註明出租的公寓或房間類型。2016 年的法案曾規定，30 天以下的短租 Airbnb 在紐約市屬於違法，並對出租房屋類型、區劃設置諸多限制。