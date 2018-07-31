〈財報〉三星Q2行動業務下滑 記憶體晶片銷售支撐營收成長

全球記憶體晶片龍頭三星電子週二 (31 日) 公布完整的第二季財報，儘管手機業績表現下滑，得力於記憶體晶片需求持續強勁，營運利潤增長了 5.7% 至 14.87 兆韓元 (約 133 億美元)，優於預估的 14.8 兆韓元。

三星電子 (005930-KR) 週二 (31 日)(005930-KR) 股價開高走低，一度跌至 46050，受消息激勵拉回，目前小跌 0.54%，暫報每股 46250 韓元。

三星股價目前小跌 0.54%，暫報每股 46250 韓元。

三星第二季財報：

營收：58.48 兆韓元 (約 523 億美元)，年降 4%。

營業利潤：14.87 兆韓元 (約 133 億美元)

整體半導體業務銷售增長 25%，至 21.99 兆韓元 (約 196 億美元)

記憶體業務營收飆升 33%，至 18.5 兆韓元 (約 165 億美元)

行動業務營收下降了 22%，至 22.67 兆韓元 (222 億美元)

和其他大型電子公司一樣，三星面臨美中貿易戰的衝擊，部分記憶體晶片的價格下跌，加上受到中國平價手機搶食市場大餅，三星在行動業務陷入困境，而這塊業務占總營收近 40%，加上手機缺乏創新來助益銷售，行動業務利潤僅達 2.7 兆韓元。

華為、OPPO 和小米等中國平價手機，已讓三星在中國與印度市場率節節下降，根據市調公司 Counterpoint Research 7 月數據，三星全球最暢銷的智能手機型號 ─ Galaxy 9 Plus 已拱手讓位，被蘋果 iPhone 8 取代。

但根據 Counterpoint Research 數據，三星在第二季重新奪回印度智慧型手機的市場領先地位。

三星在第二季重新奪回印度智慧型手機的市場領先地位。(圖：Counterpoint Research)

值得欣慰的是，儘管三星行動業務陷入苦戰，晶片業務仍是三星第二季營收的最大功臣。受益於服務數據中心業務增長，下半年記憶體晶片的需求力道保持強勁，是帶動整體營收成長的主因。

即使 NAND 快閃記憶體價格下滑，雲端計算和加密貨幣的銷售都能提振 DRAM 晶片價格。

分析師表示，第一季手機需求放緩後，第二季手機銷售下滑並不讓人意外。

三星表示，由於行動業務年減 34%，加上下半年手機旺季，各大廠紛紛會推出新機，行動業務將會更為激烈，下半年將會推出新 Galaxy Note 手機來因應跳戰。

三星也預估，OLED 面板的需求增長將推動下半年盈利增長。