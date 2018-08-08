川普這次預言 美國GDP將很快超過 5%

上月底美國總統川普預言 GDP 上看 9% 還言猶在耳，昨 (7 日) 川普修正了預測稱，不久的將來美國 GDP 將能超過 5%，但這個數字仍然是高得嚇人。

週二 (7 日) 晚間美國總統川普與聯邦快遞、萬事達卡和波音等商業領袖餐敘，川普在餐會中表示，美國政府目前推行的政策將帶動經濟成長，預估不久的將來，美國 GDP 將能超過 5%。

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 亦在該餐會中，大力稱讚上月美國 GDP 季增年率成長 4.1%，和川普一樣預測類似的結果，川普則是積極響應表示，GDP 很快地會大躍進。

市場人士指出，去年美國推動了 1 千億美元的「減稅及就業法案」，下砍了股票與房地產的資本利得稅，直接提高了美國家庭收入，對提振 GDP 達到一定的效果。

然而，GDP 超過 5% 在美國並不常見，除了歐巴馬執政時期的 2014 年曾達到過一次 5.1% 以外，自 2008 年以來美國 GDP 增速只有那一次超過 5%。

美國 GDP 季增年率走勢圖 (2008 年至今表現) 圖片來源：Fred

為求合理化，川普進一步解釋，一旦美國和其他國家達成新的貿易協議，美國的經濟前景將會非常明亮。

他更表揚自己的經貿政策並樂觀表示：就關稅議題來看，美中之間確實有些爭執，但最終兩國將會達到很棒的貿易關係。

上月底美國商務部公布美國第二季 GDP 達 4.1%，創 2014 年第三季以來新高，當時總統川普狂言，4.1% 只是「墊腳石」，之後可望上看 9%。

如今不到兩個禮拜卻下修到 5%，究竟是胸有成足還是為即將到來的美國期中選舉鋪路，值得密切關注。