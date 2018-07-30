美國財長：3%GDP增速會維持4-5年 聯準會確實需要升息

在川普預計美國經濟增速可能達到 3%，甚至大幅超過 3% 話音落地不久，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）附和稱，預計美國經濟增速能在未來 4-5 年的時間保持在 3%。

「儘管我們只能預計未來幾年的發展，但我認為，我們這幾年已經走在這條路上了。相信未來四五年經濟增長肯定能維持在 3%。」梅努欽周日在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示。

就在這兩人對經濟前景表達樂觀立場之前，美國商務部公布的預估數據顯示，第第二季實際 GDP 年化增長 4．1%，大幅高於第第一季的 2．2%，是 2014 年第第三季以來的最大季度增速。

數據公布後，川普隨後就開始「炫耀政績」，並對經濟前景表達了堅定的信心：「這些數字非常非常可持續，這可不是一次性的「投籃命中」。我們的目光所及之處，全都看到了美國經濟增長奇蹟的影響力。」

白宮經濟主管 Larry Kudlow 也在 CNN 節目上表示，總統應該「贏得勝利」。他還補充說，經濟的快速增長可能會持續一段時間。

然而，彭博經濟學家 Carl Riccadonna 和 Tim Mahedy 認為，儘管有證據表明稅改和減稅有助於刺激經濟活動，但第二季的消費支出強勁不太可能持續到下半年。

上述兩位分析師並非質疑貿易戰環境裡美國經濟增長可持續性的少數派，但姆努欽看起來依然對經濟抱有信心：

我們非常關注長期可持續的經濟增長，我們的計劃已經考慮到這一點。

對於貿易戰，梅努欽表示，美國關注自由而公平的貿易。歐盟正與美國就降低農產品關稅問題進行非常仔細的溝通，美國在大豆貿易問題上的立場非常明確。川普政府向農業種植者提供的 120 億美元並非施捨。

此外，梅努欽還對近期人們質疑川普公然干預聯準會政策表達了自己的看法。他稱，雖然總統最近確實批評了聯準會升息行動，但他依然尊重聯準會的獨立性。

不過，梅努欽關於升息的看法似乎與川普並不一致——他承認聯準會需要升息，稱隨著經濟加快增長，通膨走高，聯準會有責任升息：

聯準會一直在瞄準 2% 的通膨率，顯然，為了達到 2% 的通膨率，我們必須至少得稍微提高一點利率。