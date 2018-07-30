川普稱美國GDP上看9% 專家：長期而言連3%都有困難

美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 達 4.1%，創 2014 年第 3 季以來新高，總統川普宣稱，4.1% 只是「墊腳石」，之後可望上看 9%；對此，金融諮詢業者直言不可能，長期來看，連 3% 都有困難。

上週五，美國商務部公布第 2 季 GDP，達 4.1%；數據出爐後，川普「預言」，若能把美國貿易逆差消去一半，GDP 可望攀上 8%，甚至 9%。

美國財政部長梅努欽也稱，第 2 季經濟加速成長的態勢，有望延續，未來 4、5 年，GDP 至少能保持 3% 的成長。

第 2 季 GDP 大幅成長，主要受益於消費者擴大支出，以及美國農民趕在報復性關稅生效前，將黃豆出口至中國。

根據 CNBC 報導，金融諮詢公司 Continuum Economics 董事總經理 Mike Gallagher 指出，美國 GDP 想達到 9% 或 8%，是不太可能的，長期來看，連 3% 都有困難。

Gallagher 解釋，川普的稅改措施，有助刺激經濟，但只能帶來短期效果，加上聯準會 (Fed) 維持漸進式升息步調，美國 GDP 想在 2020 年達到 3%，並非易事，頂多接近 2%。

「經濟學人智庫」(Economist Intelligence Unit) 執行長 Robin Bew 亦認為，稅改措施可在短期內，提振經濟成長，但長期而言，成效不彰。