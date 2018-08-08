〈房產〉外國人在台購置不動產走穩 鎖定雙北市為主

依內政部最新統計資料，今年上半年外國人在台購置不動產，土地已達 1531 筆，是 2016 年谷底反彈後，又拉出新高，建物部分累積 595 棟，跟去年同期相比下滑；不過，雖然建物棟數下滑，但建物移轉總面積比去年同期多，整體而言有回溫趨勢，且以首善之區的雙北市為主。

至於外國人在全台六都購置不動產表現上，新北市成績亮眼，建物累積 123 棟，在六都排名第二，僅次台北市 131 棟，土地累積 601 筆，占全台外國人取得土地近 4 成。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，在亞洲各國間，台灣仍有不動產價格偏低和生活品質佳等優勢，房地合一上路後雖然衝擊市場交易，不過不動產價格下修吸引買方逢低入手，交易情況也逐漸回穩，另一方面，大陸版肥咖條款上路、美中貿易戰開打，促使台商資金返鄉，因此第三地公司置產也成為顯學。

綜觀上半年外國人在台交易，土地取得達 1531 筆，跟去年同期相比高出 14.3%，建物取得 595 棟，跟去年同期相比小幅下滑 4.3%，不過建物取得面積今年高達 2 萬坪，跟去年同期相比反而增加 23.3%。

至於六都個別交易情況，以新北市交易最多，土地共 601 筆、建物共 123 棟，土地交易量為六都之冠，建物交易棟數最多為台北市 131 棟。郎美囡指出，從建物取得棟數及面積可觀察到，房屋坪數有變大的趨勢，由於市場信心增強，近期除豪宅市場回溫，辦公室等商用不動產交易也熱絡，可能是其原因，而新北市鄰近台北，交通便利、機能佳，不動產價格比台北市親民，且房屋、廠辦、土地選擇性較多，今年上半年交易量獨占鰲頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠全球景氣持續擴張，且國內不動產市場信心度提升，自用型買盤挹注下，堪稱穩健，此外，商用不動產交易在低價與高資產族財產規劃的思考下，近年交易更為活絡，讓境外資金購買台灣不動產的交易重出江湖。