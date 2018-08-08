〈房產〉蒐集豪宅也有個別偏好 文華苑單一買主已購入5戶

依最新實價揭露資料顯示，北市松山區指標豪宅「文華苑」，近期又有兩筆移轉登記發生，兩筆交易都是社區內原住戶再購入，其中一筆 10 樓的實價揭露，今年 5 月成交約 4.8 億元，每坪單價為 169.8 萬元，和上一次 2012 年前一手屋主取得成本相比，房價多了約 35%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅客購屋時會有買在住家附近的習慣，也常見到同一社區豪宅客再購的狀況，尤其「文華苑」社區豪宅客回購狀況特別明顯，此次成交的買方累計已持有「文華苑」5 間豪宅，市價超過 20 億元，不過這還不是文華苑持有豪宅數量最多的豪宅客。

市場日前傳有台灣電子業企業主，已在「文華苑」購入 7 戶住宅，勝過最新成交已取得 5 戶的此次買家。

不過，企業主購入同一社區的多戶豪宅，也可能有其他的考量因素，創意家行銷副董事長朱良能指出，房市雖然經過前兩年不景氣，但有能力買屋的人不少，最近遇到一位台商客戶，一口氣買了 8 戶台北市建國南路和長春路口的預售案，代銷也好奇為何要買這麼多房子，一問之下才知道是這位台商多年奮鬥有成回國，希望所有的兄弟姐妹都住在同一個社區，所以一口氣買下 8 戶，足見有能力且認為現在是進場時機的人不少。

最近一筆「文華苑」實價交易紀錄，買方為睿信投資有限公司，10 樓 350 坪成交 4.8 億元，每坪成交單價為 169.8 萬元，而過去一年該社區成交最高單價為 186.6 萬元，最低單價每坪為 159.8 萬元，成交單價落在最低與最高價的區間內，另外該筆交易的屋主 2012 年取得成本為 3.6 億元，6 年多以來房價增值約 35%。

曾敬德表示，今年經濟成長率維持近年相對高檔，加上房市政策不再強力調控，今年以來豪宅社區交易逐漸解凍，一些豪宅社區陸續都有成交的實價揭露訊息，從豪宅交易也可看到房市逐漸回溫的跡象。