房仲：雙北市男性購屋主力在41-60歲 購屋決策單純又快速

房仲業根據近一年男性客戶成交資料，分析台北市與新北市購屋的情況，發現雙北市男性購屋主力集中在 41-60 歲，且占比約 5 成，多數購屋總價以 2000 萬以內為主，男性購屋者決策較女性單純並快速。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，男性購屋決策快，在可購買的總價帶內，優選地段佳、採光通風良好以及單一樓層戶數不多等，另外，看屋時房產物件如有置產價值者，購屋的意願度也會增加。

根據永慶房屋成交資料觀察購買台北市住宅的男性購屋年齡分布，集中於 41-60 歲，占 79%；就市中心區部分來看，買方以超過 60 歲的為主，佔 30% 最多。

新北市則集中於年齡 31-60 歲，占整體 72%，僅市中心區部分觀察，則以 41-50 歲居多，佔 26%，整體來看新北市購屋年齡層較台北市年輕。謝志傑表示，男性購屋年齡 40 歲以上為多數，顯示大台北購屋需有超過 10 年以上工作經驗，或是有好的理財投資，才有足夠的買房自備款，或著是父母親善用每年各自提供 220 萬的免稅贈與，讓子女有機會提早圓夢購屋。

從男性購屋總價位帶來看，台北市以 1000-4000 萬元為主，其中 1000-2000 萬元占比 43% 最多，2000-4000 萬元占 30% 居次﹔新北市部分，以 2000 萬元以內為大宗，其中 1000-2000 萬元占 47% 最多，1000 萬元以內 36% 居次。

謝志傑表示，台北市男性購屋總價集中 1000-2000 萬元，以區域來看，市中心區為套房或 2 房型的社區大樓以及公寓產品居多，市郊區則多為 3 房大樓或公寓為主，購買客群多為首購。2000-4000 萬元購屋者多為換屋，市中心區與市郊區比重分別為 63% 比 47%，市中心區生活機能完善，大眾運輸系統綿密，是多數購屋者想買進蛋黃區的主因。

男性購屋住宅條件選擇方面，永慶房屋成交資料盤點發現，購屋關鍵詞前五名分別為：「房間都有窗」、「廁所有窗」、「邊間」、「有陽台」以及「單層戶數少」，謝志傑認為，男性購屋選擇上多在意居住環境應有足夠的採光與通風設計。