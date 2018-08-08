想瘦身就做前彎深呼吸，贅肉、痠痛全消失！

文／早安健康編輯部

呼吸一旦變淺，新陳代謝就會下降，讓人變成易胖體質！日本瑜伽健康協會指導講師古久澤靖夫指出，氧氣是人體燃燒脂肪與排出老廢物質不可或缺的要素，只要能吸進夠多氧氣，就可以讓新陳代謝提升，變成易瘦體質。

鍛鍊呼吸相關的肌肉群，除了可以讓呼吸變深，還可以強化體幹，讓身體更緊實有型，還有舒緩肩頸痠痛的功效。

中華民國自律神經失調症協會理事長郭育祥，在其著作《好好呼吸，甩掉老毛病！》中指出，自律神經失調容易造成食慾大增，透過呼吸調整自律神經，也能有效改善「不停想進食」的狀況。

此外，郭育祥也表示，在進行腹式呼吸時，我們能刺激腸胃道，令它發揮正常功能。還可穩定情緒，這對於維持自律神經平衡，也有著幫襯的作用。

深呼吸伸展操－軟化鳩尾穴體操

鳩尾穴僵硬的人，代表身體與呼吸相關的肌肉（橫膈膜、肋間肌等）僵硬，建議從可以軟化鳩尾穴的深呼吸伸展操開始做起。這個動作還有消除緊張與減少食慾的效果。

STEP1. 挺胸，淺坐椅子前半，雙腳打開與肩同寬。雙手手指站立在鳩尾穴上，用鼻子吸氣。



STEP2. 從嘴巴發出「哈～」的聲音，一邊吐氣身體一邊往前倒。氣吐完後，一邊從鼻子吸氣身體一邊回到原處，重複 5 次。

來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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