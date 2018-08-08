中風多4倍、睡眠中猝死，幕後元兇竟是…

文／早安健康編輯部

以往我們覺得打呼、打鼾沒什麼大不了，但現在漸漸發現它與高血壓、糖尿病一樣是很重要的慢性病。因為睡眠呼吸中止症的病人睡覺時常常吸不到氣、睡到一半又被打呼打斷，所以他們會長期睡不飽，身體更一直處在缺氧狀態，久了就會發炎，引發心血管疾病。

有很多病患睡到一半會突然心律不整、心臟停止就增加猝死的機會，甚至突然心肌梗塞；患者中風、腦血管疾病發生率也是一般人的 3 至 4 倍。另外，臨床上有些人高血壓一直找不到原因，結果打呼問題一解決，高血壓就不藥而癒，可見對身體的影響挺大的。東方人罹患睡眠呼吸中止症比例較高

睡眠呼吸中止症在亞洲國家特別嚴重，以前我們都認為胖的人比較容易打呼，但後來發現亞洲國家很多人明明都不胖，但卻有中度或重度的呼吸中止。

其實原因出在我們的「頭骨」。亞洲人的頭骨比西方人來得小，所以我們的下顎骨有點向後縮，造成我們的呼吸道、口咽的容量也比西方人還要窄，原本空腔構造就比較小，再放上舌頭、咽喉、其他軟組織等，剩下的空間就變得更小了。東方人明明肥胖的比例少，但打呼、睡眠呼吸中止症的人卻比較多，就是這個原因造成的。

而在台灣，女性到中年大概一成、男性到中年可能三至五成都有相關的困擾，比例其實滿高的，可能有一兩百萬人有這個問題，甚至超過！

但這些潛在人口幾乎都不會來看病，因為這是一個可被忽略的疾病，很多人會覺得睡不飽就再多睡一點，或強打起精神去上班，並不曉得它對身體的影響有多大，大部分人會選擇不管它。

惡劣生活習慣導致打呼

有些惡劣的生活習慣會導致打呼疾病，例如常喝酒、常吃安眠藥或肥胖。前二者會讓喉嚨的肌肉失去張力，一躺下來呼吸道就扁了，會造成很嚴重的呼吸中止症。

如果大家一開始不想就醫，也可以嘗試從改變生活型態下手，例如：減肥、少喝酒及少服用安眠藥、肌肉鬆弛等藥物，並多運動保持肌肉的張力及活力，執行一段時間後觀察身體是否有改善。假如症狀都沒有好轉，而且睡眠呼吸中止症的嚴重度仍維持在中度以上，我就會建議大家尋求專業醫師的幫助，進行治療。

至於睡眠呼吸中止症可以如何治療，臨床上有外科或內科的方式可供患者選擇。外科可以動手術將喉嚨附近的軟組織、扁桃腺清一清；有些人甚至會整形，將下巴骨頭打斷後拉出來再接回去，藉此增加空間。

若是不想開刀，內科的治療方式則是給患者戴上呼吸器，在睡覺時使用。呼吸器會吹開患者塌陷的呼吸道，輔助患者吸氣。我有很多病人使用後都說可以睡得比較安穩，白天也變得更有精神。許多人一戴就是好幾年，還捨不得拿掉。

來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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