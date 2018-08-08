長期輕咳更難警覺癌訊！胸腔科醫：這樣運動等於自殺

文／早安健康編輯部

每個人或多或少都有「咳嗽、清喉嚨」的習慣，蘇一峰醫師認為，原因就在於我們生活在空氣不好的環境中，但這種習慣對身體而言不是好事，因為總是咳嗽或不斷清喉嚨容易讓肺功能變差，另外還有一個不得不謹慎面對的壞處。

「輕咳的習慣會讓人難以在早期就察覺肺癌，」蘇一峰醫師進一步解釋，肺癌的早期症狀就是咳嗽而已，若是一個人從小就咳到大，第一時間並不會察覺任何異狀。

肺癌蟬聯全球癌症死亡率冠軍多年，蘇一峰醫師回應，很大的原因是肺癌早期很難察覺及診斷。早期症狀只是輕微咳嗽，病患常常不自知，就容易拖延黃金治療時間。

「當你開始會喘、咳嗽有血或體重減輕時，通常都已肺癌晚期了，」他表示，台灣的肺癌病人當出現不舒服症狀來就診時，10 個只有 3 個能開刀，但 3 個開完刀後可能還有 2 個會復發，最後痊癒的僅剩 1 個，「真的是九死一生。」

除了初期症狀難判斷外，肺癌還有一個棘手處，「它很容易早期轉移，」蘇一峰醫師分享，曾有年輕的肺癌病患一開始腫瘤只有 2 公分，有機會手術治療，但很快地就發現腫瘤已轉移至腦部。「如果不在腫瘤只有 1 公分時手術移除，當它多了 1 公分可能就沒機會了。」

國內肺癌患者人數也逐年升高，儼然成為新國病，但許多患者終生都不曾抽菸，尤其是女性患者。蘇一峰醫師指出，長期吸入髒空氣就等於在吸致癌物，若是身體條件較差的人就容易「中獎」。

「而且女性對空氣汙染的感受度更強、更敏感。」蘇一峰醫師說，曾有研究發現，當女性與男性抽相同的菸，女性罹肺癌的機率是男性的 5 至 10 倍；臨床上也有許多案例是太太長期吸入先生的二手菸而罹患肺癌，但抽菸的先生卻沒事，「同樣的，當大家都在空汙之下，女性就可能較容易得肺癌。」

空氣太差別在戶外運動！日常抗空汙這樣做

雖然空氣汙染幾乎無所不在，但在日常生活中仍有自保的方法。

1 戴口罩

蘇一峰醫師透露，自己是「口罩族」，出門口罩是從頭戴到尾，主要是因為空氣品質實在不佳，雖然口罩防護力有限，只能抵擋三至四成的汙染，但還是有一定效果。

蘇一峰醫師建議大家平日戴醫療外科口罩就行，不要戴棉布或不織布材質的口罩，因為完全無法抵禦 PM2.5；另外，活性碳口罩也不建議，因為其原理是吸附，但汙染粒子太多，一下口罩就「吸滿」了。

2 空氣清淨機

蘇一峰醫師也建議家中可放一台空氣清淨機，可降低三至五成室內 PM2.5 的濃度。而室內外空氣會互相流通，沒辦法抵擋外面的髒空氣進入，因此若能將室內濃度降至一半已是不錯的狀態，至於機型的選擇則可視室內坪數及機器功能決定。

3 挑對時間、地點運動



台灣近年興起路跑、馬拉松風潮，但當心挑錯時間跑，可能不僅與運動帶來的好處抵銷，甚至還對身體有害。

蘇一峰醫師提及，很多人不看空氣品質，紫爆時仍出門跑步，「這跟自殺不是差不多嗎？」他強調，我們一天的呼吸換氣量有 1 萬公升，人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的 10 至 20 倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的髒汙超乎想像。

至於在什麼時間、哪個地點運動比較適合？蘇一峰醫師回應，可改成在室內運動，如果要在室外則建議選擇空氣較好的地方，例如：公園，才不會還沒獲得運動的好處，反而傷了身體。



來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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