矽晶圓需求旺 環球晶Q2 EPS 8元創新高 合晶單季贏去年全年

矽晶圓廠營運暢旺，環球晶 (6488-TW) 與合晶 (6182-TW) 上半年財報出爐，環球晶第 2 季單季純益 34.99 億元，每股純益 8 元，再寫單季新高；合晶第 2 季純益 4.6 億元，季增 90%，年增 6.5 倍，每股純益 0.95 元，就超越去年全年 0.67 元。

環球晶今 (7) 日召開董事會，通過今年第 2 季財報，歸屬母公司稅後純益 34.99 億元，年增 171%，每股稅後純益 8 元，再寫歷史新高；上半年純益 62.79 億元，年增 282.5%，每股純益 14.36 元，已超越去年全年每股純益 12.68 元。

合晶 (6182-TW) 也公告第 2 季財報，稅後純益 4.6 億元，季增 90%，年增 6.5 倍，每股純益 0.95 元，賺贏去年 0.67 元，上半年純益 7 億元，年增 8.3 倍，每股純益 1.45 元。

環球晶第 2 季營收 143.68 億元，季增 3.3%，年增 28.2%，毛利率 36.97%，季增 0.82 個百分點，營益率 28.7%，與第 1 季約略持平，歸屬母公司純益 34.99 億元，季增 25.9%，年增 170.7%，每股稅後純益 8 元，創歷史新高。

環球晶今年上半年合併營收 282.78 億元，較去年同期成長 29.8%，毛利率 36.7%，年增 7.41 個百分點，營益率 28.46%，年增 16 個百分點，歸屬母公司稅後純益 62.79 億元，較去年同期也成長 282.5%，每股稅後純益 14.36 元。

環球晶也宣布，美國子公司 GlobiTech 於美國時間 8 月 6 日董事會通過，為改善電力供應系統及增加生產擴充彈性，擬投入 5920 萬美元，約新台幣 18 億元，自建備載用之天然氣發電站及擴增無塵室空間。

GlobiTech 位於美國德州，是環球晶圓百分百持有子公司，於 2008 年被環球晶母公司中美晶收購後，至今已成為全球矽晶圓產業 8 吋 (含以下) 最大磊晶圓製造廠。

近 2 年 GlobiTech 高端產品銷售持續滿檔，客戶需求熱絡，但卻常受當地電力供應系統不穩定而影響生產排程，為徹底解決電力穩定供應的問題，決議自建天然氣發電站作為備載電力；GlobiTech 也通過擴充無塵室案，將增加未來 8 吋先進製程擴充彈性，以滿足車用、感測器、能源管理、電力電子等元件終端市場需求持強，8 吋磊晶需求。

環球晶表示，將繼續投入研發 8 吋晶圓更前沿製程，供應更多先進 8 吋矽晶圓產品，搶攻汽車電子、工業應用、感測器、 電力電子和物聯網等終端市場。

環球晶強調，全球 8 吋矽晶圓市場需求活躍，據 SEMI 調查，8 吋半導體晶圓製造廠將從 2017 年的 194 個晶圓廠，至 2022 年將增加到 203 個晶圓廠，月產能需求將增加至少 60 萬片以上，將推升市場規模成長；而 SEMI 旗下的 SMG 組織公佈今年第 2 季全球矽晶圓製造商市場最新統計，環球晶市占率 18%，是全球第三大矽晶圓供應商；在 8 吋 (含以下) 矽晶圓的市占率為 24%，是全球第一大，可望直接受惠。

環球晶至今年第 2 季，營收已經連續 10 季成長，下半年將進入半導體市場產業旺季，展望未來，來自車用電子、5G、記憶體、物聯網、AI 人工智慧、行動裝置、高速運算等應用領域成長，推升環球晶營運後市，今年訂單已滿載，海內外各廠皆持續滿產能生產，今年的營運預期將再創歷史新高。