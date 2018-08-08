尖點營運將逐季加溫 進軍汽車金屬刀具與模具切削刀具市場

PCB 鑽針及刀具供應商尖點 (8021) 第二季稅後獲利 4549 萬元，季減 25.37%，單季每股淨利 0.29 元，展望下半年，隨旺季到來，預計營運績效可望逐季加溫，另外公司也宣布，進軍汽車金屬刀具與模具切削刀具市場。尖點第二季營收 7.86 億元，毛利率 26.2%，季減 0.83 個百分點，年增 1.09 個百分點，單季稅後獲利 4549 萬元，季減 25.37%，年減 11.25%，單季每股淨利 0.29 元；累計今年上半年營收 15.66 億元，毛利率 26.61%，年減 0.75 個百分點，上半年稅後獲利 1.06 億元，年減 5.96%，每股淨利 0.67 元。



尖點總經理王嘉鴻分析，其一，在鑽針部分，上半年整體利用率約在 95%，表現優於預期，預計進入旺季後稼動率可望維持滿載。至於鑽孔部分，第一季是淡季，利用率處於 57% 的低檔，第二季部分廠區訂單回升，稼動升到 68%，第三季進入 PCB 旺季，預期稼動率能回到 80%。



就刀具部分，王嘉鴻提到，主力客戶第二季整體訂單下滑，利用率僅四成，整體上半年訂單不如預期，預計下半年隨旺季與終端產品上市等加持，需求明顯回升，並讓整體利用率稼動拉升至近 80% 水準。



整體來看，尖點預期，不論鑽針、鑽孔與刀具，隨產業旺季到來，客戶需求提升，帶動利用率明顯提高，下半年營運可望逐季加溫，而公司也公布 7 月營收達 2.68 億元，月增 1.51%，年增 0.62%。另外，針對刀具產品佈局，王嘉鴻表示，目前尖點刀具產品以 IT 產業為主，未來將逐步發展模具刀及汽車刀具產品。