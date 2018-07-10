中美晶第二季營收173.08億元 續創季新高 環球晶貢獻度達85%

中美晶 (5483) 公布 6 月營收 57.34 億元，月減率 2.2%，年增率 10.9%，反映太陽矽晶圓報價重挫，太陽能產品營收 7.32 億元，月減率 32.5%，年減率 29.7%，第二季合併營收達 173.08 億元，季增率 2.5%，年增率 23.5%，創下單季營收歷史新高，太陽能產品第二季累計合併營收達 29.52 億元，季減率 1.2%，年增率 5%。中美晶旗下半導體子公司環球晶圓(6488)6 月合併營收 50.06 億元，創歷史新高，月增率 4.7%，年增率 21.3%，第二季營收達 143.68 億元，季增率 3.3%，年增率 28.2%，連續十個季度營收成長，對中美晶的營收貢獻近 85%，支撐營收、獲利穩健成長。



對於太陽能產品市況，中美晶表示，中國太陽能補貼計劃的新政衝擊，中美貿易戰爭束縛，讓原本景氣就疲弱的太陽能產業景氣更為低迷，營運更加艱辛，為度過太陽能的景氣寒冬，加快進行太陽能系統電站的規劃設置，擴大公司的整體出海口。