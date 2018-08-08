國巨Q2雙率大增 獲利破百億 單季大賺逾三個股本

受惠於電阻電容供需持續吃緊，被動元件龍頭大廠國巨 (2327) 第二季獲利破百億大關，達 108 億元，單季每股更是大賺 30.8 元，且毛利率、營益率皆較去年同期增加逾 35 個百分點，推升上半年每股獲利達 42.95 元。國巨第二季營收 192.47 億元，季增 74.6%，年增 159.4%；稅後淨利 108.00 億元，單季 EPS 30.8 元，以 7 月 9 日除權後股本換算 EPS 則為 25.7 元；毛利率 64.1%，季增 12.7 個百分點，年增 35.6 個百分點；營利率 55.8%，季增 13.4 個百分點，年增 36.3 個百分點。



國巨上半年營收 302.71 億元，年增 112.6%；稅後淨利 150.58 億元，EPS 42.95 元，以 7 月 9 日除權後股本換算 EPS 則為 35.85 元；毛利率 59.5%，年增 33.2 個百分點；營利率 50.9%，年增 34.2 個百分點。



國巨表示，將持續加強深化在高階技術、全球市場佈局、及高效率客戶服務等方面取得領先地位；在這一次被動元件結構性調整時期，率先開出產能，提高市佔率，並優化產品組合，大幅提升高容、高壓、精密電阻及車用與工規電阻電容等高階產品的產出及銷售，同時間並持續擴大與上游原廠的設計合作，進一步佈局未來。



展望未來，國巨指出，供需仍緊缺，將持續開出產能，以滿足客戶因日系廠商退出及環評趨嚴等因素所造成的供貨短缺，及新興應用面，包含 5G、汽車電子化、IOT 等產業對電阻電容需求的高速成長。