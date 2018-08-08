聯詠Q2每股賺2.6元 TDDI市占提升 Q3營收將季增13%至16%

驅動晶片龍頭廠聯詠 (3034) 第二季每股淨利 2.6 元，展望第三季，拜旺季加持、TDDI 晶片市占率的提升，預估單季營收可望季增 13% 到 16%。回顧聯詠第二季表現，營收 132.65 億元，季增 26.74%，單季毛利率 30.21%，季增 0.77 個百分點，稅後獲利 15.82 億元，季增 72.62%，第二季每股淨利 2.6 元；累計聯詠今年上半年稅後獲利 24.99 億元，年增 15.97%，每股淨利 4.11 元。



針對第二季成績單，聯詠分析，主要是因為客戶在春季推出新機，增加零組件拉貨所致。而驅動晶片與 SOC 晶片需求在第二季都同步增加，但電視晶片在第二季是相對平淡的。



展望第三季，聯詠總經理王守仁預估，單季營收將可達到 150 億至 154 億元，季增 13% 至 16%，第三季毛利率會介於 29% 至 30.5%，營業利益率落在 13.5% 至 15% 區間。



王守仁進一步分析，第三季不論驅動晶片或是 SOC 晶片出貨量都會優於第二季，而終端產品來看，預計電視晶片會因進入傳統備貨旺季而升溫，手機部分，整合驅動和觸控功能的 TDDI 晶片會持續放量。



聯詠透露，自家的 TDDI 晶片，因市占率不斷提升，第二季單月出貨超過 1000 萬套，第二季單季出貨量達到 4000 萬套，預估第三季、第四季出貨量還會逐季成長，預估今年出貨量將會達到 1 億套。