港股午盤漲0.42% 石油、建材水泥、內險股集體上漲

恒生指數今 (8) 日高開 0.8%，隨後在 28300 點上下波動，截至午間收盤，恒生指數漲 0.42%，報 28368.84 點。國企指數漲 0.5%，報 10920.40 點；紅籌指數漲 0.12%，報 4250.67 點。

華潤電力 (0836-HK) 漲 2.96%，領漲藍籌；騰訊控股 (0700-HK) 漲 1.96%。

石油股大漲。中海油田服務 (2883-HK) 漲 10.48%；中國石油 (0857-HK) 漲 2.72%；中國海洋石油 (0883-HK) 漲 2.02%。

傳中國鐵路總公司確認，今年鐵路固定資產投資額將重返人民幣 8000 億元以上，超過年初投資安排的人民幣 7320 億元，料基建建材股受惠，建材水泥股上漲。華潤水泥 (1313-HK) 漲 3.27%；中國建材 (3323-HK) 漲 3.45%；海螺水泥 (0914-HK) 漲 2.15%。

內險股上漲。眾安線上 (6060-HK) 漲 4.51%；中國財險 (2328-HK) 漲 2.48%；中國太保 (2601-HK) 漲 1.83%。

新股方面，中國鐵塔 (0788-HK) 上市首日午盤守在上市價港幣 1.26 元。該公司為中國通信業三巨頭聯手組建，募資超 530 億港元，為兩年來全球最大 IPO。

百濟神州 (6160-HK) 掛牌首日則跌 1.2%，報港幣 106.7 港元，跌破發行價港幣 108 元。百濟神州暗盤開盤報港幣 97 元，最終收報港幣 105.6 元，較招股價跌 2.22%，每手虧港幣 240 港元。00 股。

耀才證券分析，從技術上看，恒指企穩 28000 點關口收盤有轉強跡象，暫以 20 日線的 28317 為初步阻力，破位則上探 29000 關口，28000 點則由前阻力變初步支撐。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 5.25 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.27 億元；深股通淨流入人民幣 5.8 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.94 億元。

滬股通中資金流入最多的是海螺水泥，淨流入人民幣 7843 萬元，其次為新疆火炬、中海油服、烽火通信、寧波建工。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 7180 萬元。

深股通中資金流入最多的是萬年青，淨流入人民幣 5026 萬元，其次為拓維資訊、羅牛山、太極股份、三鋼閩光。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 1.88 億元。