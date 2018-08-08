抗通膨、撐匯價 東南亞新興市場現「強勢升息潮」

《彭博社》報導，菲律賓央行將於週四 (10 日) 召開利率會議，該行為了控制通膨與支撐菲律賓比索，已在 5 月及 6 月分別升息 1 碼，將隔夜利率升至 3.5%，經濟學家預期該行將於本次會議一口氣升息 50 個基點至 4%。

《彭博社》對 17 名經濟學家進行意見調查，大多數人認為，由於菲律賓經濟蓬勃發展、通膨飆升與菲律賓比索承受壓力，菲律賓央行將於本次會議決策升息 50 個基點至 4%，將為 2008 年以來最大的升息幅度。

此舉顯示，許多東南亞新興市場正考慮採取鷹派的手段，面對美國升息與強勢美元，印尼央行在 6 月底時，亦決定一次升息 2 碼，基準利率在過去 3 個月已被上調 1%。印度央行預計在 8 月再次升息。

菲律賓央行總裁 Nestor Espenilla 表示，在通膨攀升至 5% 以上時，他將採取強硬的手段控制通膨，未來還有更多的升息空間。菲律賓統計局將於 9 日公布第 2 季 GDP 數據，市場預期經濟增長將為 6% 以上。

受益於菲律賓政府的基礎建設計劃以及強勁的消費者支出，菲律賓近期的快速升息步伐並無未對該國經濟造成嚴重影響，穆迪 (Moody's) 認為該國未來經濟增長將維持強勁。

菲律賓通膨飆升

在菲律賓，由於全球油價走升，燃料、含糖飲料和香菸的課稅增加，以及米價創新高，使得該國通膨在 7 月攀升至 5.7% 的，為 5 年以來的最高水平。

通膨將超過菲律賓央行的 2%-4% 目標區間，菲律賓比索兌美元今年跌幅超過 5%，為該國央行的隱憂。

在基準利率減去通膨率後，菲律賓是唯一一個出現負實質利率的東南亞經濟體。泰國則是接近 0%，泰國央行將於 8 日召開利率會議，經濟學家預測該行將把利率維持於 1.5%，但不排除第 4 季有升息的可能性。