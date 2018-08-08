【大慶證券】盤前分析－國際股市續揚  漲價概念股逆勢表態



◆盤勢分析

強勁的企業財報持續抵銷貿易戰的疑慮，美四大指數昨日漲勢延續，除 NASDAQ 接近歷史新高外，其餘三大指數也均創下波段高點，整體來看美股持續轉強。另外陸股在連跌 4 天後昨日大幅強彈 2.74%，中國官方持續作為，擴大內需消費動能之餘，藉由資本措施緩衝人民幣升貶幅，穩定資金流向，惟技術面來看，陸股架構仍偏弱，極短線需站回 2824 點，填補帶量下跌的跳空缺口後，陸股的上漲續航力才較得以確保。

台積電中毒效應延續，股價昨日開低走低，拖累大盤走跌，終場下跌 40 點收在 10983 點，成交量 1209 億。從技術面看，量能持續低迷，在貿易衝突的疑慮下，市場偏向觀望，雖然外資期貨淨多單雖維持在 5 萬口之上，但現貨買超動能不強，使指數維持區間狹幅震盪，所幸月季線已交叉向上，有助重燃多頭反擊氣勢，後續量能若能回溫，配合貿易戰紛擾淡化，有助大盤極短線向上走揚。另外櫃買指數走勢續強，暨先前收復 8/2 的帶量黑 K 後，昨日站回半年線，架構逐漸轉強，惟上頭仍面臨季線反壓，短線須留意回檔壓力，後續需補量上攻且站上季線短多格局才可確立。

觀察盤面，被動元件指標股華新科獲利報喜，自結 7 月單月獲利 5.65 元，加上國巨將舉辦法說釐清市場疑慮，有助穩定軍心，股價盤中攻上漲停鎖住，激勵同族群的國巨、奇力新、禾伸堂… 等個股大漲，近期被動元件跌勢較重，昨日雖跌深反彈，但整體架構仍未明確轉強，今日可觀察華新科的填息行情與國巨法說行情，在市場正面回應、完成明確底型前，建議觀望為宜。另外具漲價概念題材的矽晶圓與 MOSFET，股價在經過整理後，昨日也出現反彈行情，矽晶圓族群的環球晶、中美晶、台勝科漲幅均在 3% 之上，MOSFET 族群的尼克森、大中、杰力等也均收紅，先前 MOSFET 龍頭廠英飛凌表示，市場需求強勁，然而市場供給有限，使產品交期超過半年，部分訂單交期更長達 1 年，整體市況依舊樂觀，矽晶圓方面，SEMI 公布今年第二季矽晶圓出貨面積再創新高，環球晶訂單更簽至 2020 年，產業面均維持樂觀，相關類股經過整理後，仍可持續關注。

