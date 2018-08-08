

◆盤勢分析

1. 強勁的企業獲利抵銷了全球貿易擔憂，根據 FactSet 機構數據顯示，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利高於預期，至上週五為止，第二季企業獲利成長達 24%。美國股市週二上漲，漲幅介於 0.28 至 0.78％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩及反彈延續。

（2）均線：支撐為月線至半年線，壓力為 11,100 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、運輸、內需、金融、生技、車用。

4. 財政部昨（7）日公布 7 月進出口統計，出口 283.6 億美元，年增 4.7％，因去年基期大幅墊高，出口增速收歛，剔除今年 2 月春節因素，已連續 21 紅。8 月出口年增率將下滑 0.6 個百分點，預估在 1.5％至 4％間，拖累第 3 季出口 0.2 個百分點，但衝擊應在第 4 季就可回補，全年出口不會有影響。下半年基期墊高後，成長率將下滑。

5. 光學鏡頭廠亞光（3019）昨（7）日公布第 2 季稅後純益 2.92 億元，年增 216%，為三季來高點，每股純益 1.04 元；累計上半年稅後純益 3.84 億元，年增 70%，每股純益 1.37 元。對於本季營運展望，亞光表示，本季進入傳統旺季，表現可期，全年獲利也將優於去年。亞光短線壓力為月線附近。

6.2327 國巨昨（7）日公布第 2 季財報，單季大賺 108 億元，等於每天開門就賺 1.2 億元，EPS 逾 3 個股本（以除權後股本計為 25.7 元），累計上半年 EPS 達到 42.95 元，國巨今（8）日將以財報迎戰 7.01 萬張除權新股上市，多空正式攤牌。國巨短線壓力為月線附近。

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（7）日公布的第二季財報也讓外界驚艷！該公司第二季獲利再創單季歷史新高、EPS 達 8 元，累計上半年稅後純益比去年同期大增 282.5％，EPS 衝上 14.36 元，超越去年全年度的 12.68 元。環球晶短線壓力為季線附近。

