「市場已經斷了兩條腿！」摩根士丹利加碼看空美股

摩根士丹利更加堅定地看空美股尤其是科技股。

上周，摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 提示投資者，美股還有的跌。在此前幾天，Facebook 財報公布後美股遭遇一波拋售潮。

當時 Wilson 評論稱，美股拋售潮剛剛開始，這將是今年 2 月以來最猛烈的一波調整。除了科技和非必需消費板塊，標普 500 指數中的每個板塊都出現了 20% 的修正，也就是說，只有在這兩個板塊（基本是成長股）遭到類似打擊之後，「滾動熊市」才會完成「使命」，而這已經開始了。

更糟糕的是，摩根士丹利認為科技股和成長股板塊的大量清倉將對重倉科技股、可選消費股、小市值股的投資組合業績造成不良影響，因為機構及個人投資者對這些板塊的持有比例過高，而且金融危機後整體市場表現主要是由它們推動的。

Wilson 表態後，市場情緒是否受到影響？其實還沒有。而且昨日 Wilson 發布報告表示它們將加碼看空科技股組合，還繼續強調美股尤其是科技股接下來將表現不佳。

股價上漲勢頭看起來並未受影響，為什麼摩根史丹利堅持預測美股市場下行？Wilson 將當前市場走勢規律歸納為「邊緣市場」。也就是說，接下來某些板塊和經濟指標及其預期將經歷階段性修正。

Wilson 指出，「推動上漲的兩條腿已經都已經斷了」，只是科技股、成長股暫時還沒應驗。

風險資產價值調整

Wilson 解釋了牛市轉熊市的基本面因素，即全球流動性收緊，全球經濟增速峰值已經過去，通膨水平持續上升這些因素導致風險資產的表現將難逃陣痛。

包括 LIBOR-OIS、VIX 波動率、新興市場、固息債券利差在內的全球金融市場今年先後亮起過風險信號，Wilson 認為這是「滾動熊市」。正是因為風險分別出現於不同的時點，所以今年市場整體還是上漲的。

同時，許多板塊不止一次出現大跌，美股金融、工業品、建築、交通板塊板塊評級下降，科技股、可選消費股卻保持堅挺，過去一年中估值上升或保持不變，但這一年間全球資產價值正被重估。

貿易政策對業績減損實際更大

摩根士丹利對業績增速的持續有什麼看法？

Wilson 認為盈利增速穩定是股價上漲的催化劑之一，但公司管理層很少提到的一點是，貿易政策未來對業績將有所減損。

Wilson 指出，高管通常宣稱的無非三點，一是現在說對業績有影響為時過早；二是政策有望進一步實施，目前影響不可知，要不就是關稅政策的影響可以被公司提高的經營效率給抵消。

Wilson 認同以上前兩種說法，但對最後一種是否能普遍實現表示質疑。而且他還表示，大部分美股並沒有顯示出貿易政策對股價是負面催化劑。

Facebook 和 Nerflix 業績不及預期後，基本面信號變得複雜。但摩根士丹利目前還未證明業績不振可傳導至多大範圍。但即使亞馬遜第二季盈利能力甚至超過了牛市下的預期增速，Wilson 仍看到了股價下行的信號：

業績強勁股價卻下跌可被看作市場疲弱、倉位集中的一個信號，與我們的觀點相符，那就是市場目前上行的動力很不明朗。

至於蘋果，Wilson 沒有指出太多風險，因為蘋果的售價增速和服務壁壘使蘋果市值達兆美元理所應當。但如果因為蘋果的表現而認為科技股相安無事，那未免想得太簡單了。他表示，蘋果市值登頂很可能是一個交易高點。

加碼看空

基於以上的質疑，Wilson 以及摩根士丹利已加碼看空美股：

堅持看空美股是因為相對收益的滾動性修正將會在科技板塊、防禦板塊發生，市場寬度和市場價格的相關性將有調整，PMI 值也會得到修正。

Wilson 以具體的數據論證：

首先，軟體及服務板塊相對表現開始調整到較低水平。

其次，防禦類板塊表現持續堅挺。

房地產信託、耐用消費品、公共事業、醫療保健上周均領漲。儘管上周科技股反彈了，但是是由蘋果等少數股票拉升的。

第三，「市場寬度」正與價格偏離。所謂寬度，是決定市場走勢的股票數量占比。

科技股、成長股圖 3 顯示了過去 52 周創新高的那斯達克成分股數量占納指股票總數的百分比走勢以及納指價格走勢。主要有兩個發現：1）股價創新高股票數量從 6 月起就不斷減少，而且最高價和最低價都比歷史同期更低。2）納指持續走高，快要達到歷史新高。也就是說，越來越少的股票推動納指上漲，這是市場疲弱的信號。

第四，PMI 階段性調整。

1997 年後，歷年僅有兩次，美國 ISM 服務業指數中，商業活動指數、新訂單指數和積壓訂單指數均環比下降 5 個百分點以上，而今年 7 月就是其中一次。值得注意的是，科技股對 PMI 走弱十分敏感，甚至比已經反映在股價中的風險因素還要敏感。而當前科技股的表現說明市場並沒有在 7 月 PMI 的突然走弱後，為下半年變化做準備。

另外，Wilson 將他最大的擔心——動能放到最後解釋。他在圖中展示了過去 12 個月多空雙方在單個板塊的表現。科技股和其他成長股一直是多方的主要推動板塊。

兩周之前，野村證券也據此提出了類似的擔憂：最能拉動美股市場表現的交易類型很快將向着相反的趨勢發展。

以往驅動市場的兩條腿現在都不行了——其中一條腿是防禦板塊的超預期表現，未來將不能持續；另一條是科技和成長板塊賴以上漲的寥寥幾隻股票下半年業績堪憂，而且預計多頭只會更謹慎投資。