迪士尼股價創三年新高 分析師看好還有上漲空間

本周許多媒體股正準備發布最新財報，迪士尼 (DIS-US) 將於周二 (7 日) 盤後發布最新財報，華爾街分析師看好迪士尼股價會飆高。

迪士尼 (DIS-US) 將於週一 (6 日) 股價上漲 1.63%，來到每股 115.94 美元。

迪士尼周一股價上漲 1.7%，來到每股 115.94 美元。

華爾街預估迪士尼會計年度 Q3 財報:

每股純益：1.95 美元

營收：153.4 億美元，年增 7.7%

上一季，迪士尼媒體網路收入與網路用戶下滑影響財報表現，本季看點除了營收與獲利之外，分析師更看重迪士尼近期併購案與媒體發展的未來趨勢。

4 月 12 日迪士尼推出每月 4.99 美元的 ESPN + 訂 閱服務，可收數千場網路運動賽事，加上明年推出的串流媒體服務，該服務的成敗將會決定迪士尼未來走向，此外，近期迪士尼以 710 億美元併購二十一世紀福斯 (FOX) 也讓迪士尼成一躍成為全球超級媒體。

美國銀行 (BoA) 分析師 Jessica Reif 表示，Q3 財報將可能不如預期，儘管迪士尼影業和主題公園具有健康的獲利表現，但卻被持續收購的額外支出給抵消。

然而，Reif 表示，長期來看，迪士尼串流媒體業務營收的未來前景可期。美國銀行看好迪士尼業務持續增長，將該公司列入「買入」評等，目標價格為 144 美元。

根據 Cornerstone Macro 技術分析主管 Carter Worth 更看好財報發布前該公司股價有飆高空間。

Worth 上週五接受 CNBC 節目訪問時表示，以迪士尼的技術面來說，近期該公司股價已突破了每股 110 美元的水平，也突破三角收斂極限，預料財報出爐前股價將會飆高。