阿里或將合併口碑與餓了麼 中金將騰訊調出行業首選組合

• 特斯拉中國工廠啟動招聘 否認三倍薪資從上汽挖人

上個月特斯拉在上海建廠的資訊剛剛敲定，近日就有消息稱，特斯拉正在以三倍薪資大規模地從上汽集團招募工程師和技術人員。對此，8 月 7 日周二，特斯拉方面向澎湃新聞回復稱，該消息完全不屬實。

• 李彥宏：如果 Google 回來 非常有信心再贏一次

8 月 7 日周二，華爾街見聞提到，李彥宏稱，百度曾通過技術和產品創新反超 Google 在中國的市場市佔率，如果 Google 回來，我們非常有信心再贏一次。

周一，《人民日報》在海外社交媒體平台上刊文，針對 Google 計劃以過濾版搜尋引擎重返中國大陸的消息回應稱，歡迎 Google 重返中國大陸，但前提是必須遵守中國法律。

• 媒體：阿里考慮合併口碑與餓了麼 並獲軟銀領投的 30 億 - 50 億美元融資

據全天候科技周二援引媒體消息稱，阿里巴巴計劃合併口碑、餓了麼，並就此募集 30 至 50 億美元，軟銀集團旗下的 monster Vision Fund 將領投，合併後的公司估值高達 250 億美元。

• 谷歌之後是亞馬遜？德國反壟斷機構已啟動審查

據華爾街見聞周二援引德國法蘭克福匯報（FAZ）的報導稱，德國反壟斷機構卡特爾局正在審查亞馬遜的業務。

繼 5 月 Facebook 在歐盟遭遇「史上最嚴個人資料保護法」的 GDPR 法案，7 月谷歌被歐盟開出 50 億美元罰單之後，市場分析，現在亞馬遜也可能難逃一劫。

• 愛奇藝體育獲 5 億元戰略融資 公司估值約 30 億元

8 月 7 日，據騰訊一線，在愛奇藝與新英體育成立合資公司新愛體育（營運平台為「愛奇藝體育」）的第二天，這家合資公司官宣，獲得 5 億元人民幣的戰略融資，投資方為 IDG 資本、匯盈博潤。

其中，IDG 資本通過旗下「和諧安朗」和「知行並進」分別以 3 億元和 1 億元認購新愛體育 10.00% 和 3.33% 的股權，合計持股 13.33%，匯盈博潤以 1 億元認購 3.33% 的股權。

這是新愛體育成立後的 A 輪融資。按照股權比例計算，新愛體育目前估值達到 30 億元人民幣。

投研觀點

• 中金：將騰訊等調出行業首選組合

周二，中金報告稱，將騰訊等 7 支港股調出海外中資股的行業首選組合，原因是騰訊的遊戲表現疲軟，短期內看不到值得驚喜的新遊戲，而支付業務面臨監管風險，或影響利潤表現。

其他被調出的港股包括中國海外發展、ASM PACIFIC、中集安瑞科、信義光能、華潤置地以及中升控股。

周二，騰訊控股上漲 1.13%，報收 357 港元。

• 交銀國際：眾安在線目標價降至 45 港元 維持中性評級

眾安公告上半年實現保費收入 51.32 億元人民幣，年增率增長 106%，增速較 2017 年有所加快。交銀國際預計增長主要來自健康、消費金融和汽車生態。2017 年生活消費和航旅生態占比顯著下降，健康和消費金融占比迅速上升，該行預計 2018 年仍將延續這樣的變化趨勢。

交銀國際預計 2018 年上半年和全年仍將延續虧損狀態，預計到 2020 年有望實現承保盈虧平衡。該行將目標價從 66 港元下調至 45 港元，對應 3.6 倍 18 年每股凈資產，並認為目前估值水平已經較為充分地反映了眾安目前面臨的挑戰，估值處於偏低水平，但短期缺乏催化劑，維持中性評級。

周二，眾安在線微漲 0.61%，報收 33.25 港元。

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