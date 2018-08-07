被動元件7月好業績報喜 今日股價同步強勢上漲

被動元件族群 7 月業績暢旺，包括國巨 (2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、奇力新(2456)、信昌電(6173) 單月營收皆創下歷史新高，帶動族群股價今日強勢上漲，其中，華新科繳出 7 月單月每股獲利 5.65 元的亮眼成績，單月賺贏去年全年，也推升今日股價一掃陰霾，開盤即一路一漲，尾盤站上漲停價位 320.5 元。奇力新 7 月在併入美磊營收加持下，營收再創單月歷史新高，達 19.63 億元，月增 14.87%，年增 78.86%；累計 1-7 月營收 93.45 億元，年增 34.82%。奇力新在一體成型及積層印刷電感接單和出貨皆持續成長；旗下旺詮則因厚膜電阻需求仍持續暢旺，再加上馬來西亞廠擴產完成，而以目前接單出貨比例來看，後續出貨動能持續看好，今日股價尾盤也拉漲逾 4.5%，最高來到 126.50 元。



而國巨在併入君耀加持下，7 月營收衝上 98 億元，再創歷史新高。針對市場傳出國巨將於 8 日舉辦法人說的消息，國巨則回應，目前還在確認當中，會再另行公告法說會時間。此外，國巨也將於 8 日同步發放每股現金股利 14.86 元及股票股利 1.98 元，在被動元件市場雜音不斷下，後續新股賣壓情況仍待觀察。