國巨盤中股價一度摜破700元關 7月好業績加持 帶動被動元件族群收紅

國巨 (2327) 昨日公布 7 月營收，在併入君耀 - KY 財報後，推升營收再創歷史新高，達 98.12 億元，已是國巨第五個月營收刷新歷史紀錄。國巨今開盤既一掃前幾日股價低迷氣勢，一路上漲至最高 745.0 元，漲幅逾 4%，而後漲幅收斂，甚至一度重挫 4%，翻黑來到最低 683.0 元，跌破 700 元大關，後在多空角力下，股價逆勢翻紅，最終以 730.0 元作收，漲幅 1.96%，振幅 8.66%，總量逾 2.4 萬張。國巨強調，目前訂單能見度達數季之多，訂單與出貨比達三倍，且在新興產業面對電阻電容需求強勁，因此供需仍非常緊張，將持續開出新產能。法人指出，國巨 7 月在營收創紀錄加持下，7 月單月獲利有望賺進一個股本。



被動元件族群在龍頭國巨帶動下，今日被動元件族群包含日電貿 (3090)、信昌電(6173)、奇力新(2456)、大毅(2478) 開盤皆開紅，盤中隨國巨重挫 4%，各股也紛紛走跌，最終皆拉回翻紅，漲幅皆近 3%；而華新科 (2492) 及禾伸堂 (3026) 早盤雖一度翻紅，後賣壓湧出，終場以下跌作收，其中，以華新科跌幅最深，最終以 289.0 元作收，跌幅 6.32%。