楊金龍看虛擬通貨有6大問題 不能被視為貨幣

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日於「金融科技生態系」高峰論壇演講時指出，虛擬通貨尚不具備現行貨幣制度所建立的信任機制，且有多項發展問題，虛擬通貨最多只能被看待為加密資產，並非貨幣。

楊金龍說明，自早期的無中心化商品貨幣演變為私部門各自競相發行的信用貨幣，能否流通或被普遍接受，完全建立在人們對商品的內含價值或發行者的信賴，而此一信任機制一旦崩潰，貨幣價值很可能歸零。

楊金龍指出，一個受信任的貨幣須具備的三大功能，包括 (1) 可普遍被接受作為交易媒介、(2) 可普遍做為計價或記帳單位，以及 (3) 可做為保值的價值儲藏工具。

然而，目前虛擬通貨仍面臨許多問題，導致其未能被市場普遍信任，例如，(1) 貨幣供應量無法依市場需求，有彈性調整供給；(2) 價格波動大易成為投機炒作標的；(3) 虛擬通貨在雙方交易後，須經特定時間被包入區塊再經礦工驗證，導致系統每秒能處理的交易筆數非常有限，若市場交易量大，將造成壅塞並導致使用者的交易費用暴增。

此外， (4) 虛擬通貨挖礦過程耗電，據估計，約為瑞士全國用電量，與貨幣演進過程旨在節省資源浪費、降低成本的發展，完全背道而馳。

此外，還有 (5) 硬分叉導致虛擬通貨貶值、(6) 無求償管道等問題。

楊金龍再次強調，虛擬通貨充其量只是加密資產，而非貨幣，無法取代法定貨幣。