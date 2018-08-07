6月產油才剛創高點 傳沙國7月產油量不增反減

據《彭博》報導，根據出口和國內消費數據顯示，沙烏地阿拉伯可能已開始增產填補其儲油槽。但報導，傳統上，夏季是當地原油消費高峰，因為空調需求往往創下新高。然而，今年的氣溫一直低於 5 年平均水平，出口也沒有出現明顯的成長。

據《彭博》引用數據，沙烏地阿拉伯擁有豐富的儲存能力，在過去 3 年中，庫存量已從 3 億桶減少到不足 2.5 億桶。今年 4 月底，甚至觸及 2011 年以來的最低水平，但是在 5 月出現去年 11 月以來首次上升。在接下來的幾個月裡，可能會繼續增加。

與此同時，《路透》引用石油輸出國家組織 (OPEC) 的兩位匿名消息人士的話指出，沙烏地阿拉伯原油產量在 7 月下降了 20 萬桶，而不是依 6 月 22 日的油國會議協議結論增產。這是沙烏地阿拉伯向印度和美國進口商保證會迅速且穩定地提高產量的一個令人驚訝的轉變。

更讓人驚訝的是，沙國居然還向 OPEC 國組織報告，指該國 6 月的產量增加了每天 50 萬桶，達到 1048.8 萬桶。然而依據 6 月第二貨源數據顯示，沙烏地阿拉伯 6 月平均每天產量為 1042 萬桶，比 5 月增加 40 萬 5400 桶，仍然是明顯增加。

沙烏地阿拉伯的原油儲存量超過 4000 萬桶，包括國內和國外。其最大的存儲終端站在 Ras Tanura，計有 3300 萬桶。另一個主要的儲存中心是 King Fahd，儲存量為 1250 萬桶。如果沙烏地阿拉伯開始增加這些儲油地區的庫存量，那麼在制裁伊朗開始對國際油價格產生影響後，它會比其他競爭對手更具優勢。