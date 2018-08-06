美對伊朗祭制裁 分析師估2018年底前油價漲破90美元

美國將對伊朗祭出首波經濟制裁，使原油供給短缺疑慮升溫，分析師預估，油價很可能在 2018 年底前，漲破每桶 90 美元。

台北時間週一 (6 日) 晚間 6 點 39 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.11%，至每桶 74.02 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.46%，至每桶 69.49 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，將自 8 月 6 日起，對伊朗實施首波經濟制裁，並預計於 11 月 4 日，執行第 2 波制裁，主要目標為石油、石化產業。

美國呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；並要求其他 OPEC(石油輸出國組織) 成員國增產，補足供給缺口。

根據 CNBC 報導，Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 表示，供給減少，意味著更高的油價，年底前，油價可能會漲破每桶 90 美元。

Sen 說，有些人認為，中國有能力買下所有的伊朗原油，然而實際狀況是，「他們說，可能不會減少購買，但也不代表會增加購買。」

PVM Oil Associates 分析師 Stephen Brennock 於報告中指出，美國對伊朗實施經濟制裁、委內瑞拉原油產量下滑，將引發「重大供給衝擊」。

Brennock 寫道，原油供應中斷的機率攀高，油價極可能再度飆漲。