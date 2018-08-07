百事傳奇女CEO離職：12年股價幾乎翻倍 營收打敗可口可樂

被印度人視為國民偶像、標普 500 企業中的「少數派」、百事公司（PepsiCo）史上首個外國籍 CEO Indra Nooyi 將在 10 月 3 日卸任，公司總裁 Ramon Laguarta 將接任 CEO，Nooyi 還將於 2019 年卸任百事公司董事長，將標普 500 企業中的女性 CEO 人數降至 23 人，或占比不足 5%。

現年 62 歲的 Nooyi 在耶魯大學研究生畢業後，於 1994 年加入百事公司擔任企業策略主管，2006 年底接任 CEO。在 12 年的「掌舵」生涯中，百事股價累漲 80%，總營收跑贏對手可口可樂，完善了從飲料公司向全球健康食品與飲品雙巨頭的轉型，並拓展了國際市場，特別是在發展中國家。

2017 年，百事公司總營收為 578 億美元，顯著跑贏了可口可樂公司的收入 352 億美元。最新財報顯示，今年第二季百事營收 160.9 億美元，每股收益 1.61 美元；同期的可口可樂公司營收「僅」為 89 億美元，每股收益為 61 美分。可見，百事公司在業績上勝了最大的對手可口可樂一籌。

不過，儘管百事股價周一漲近 1%，報收 117.38 美元，創 2 月初以來收盤新高，今年以來股價累跌了 2.1%，弱於可口可樂今年以來累漲 1.7% 的表現。據 FactSet 統計，在 Nooyi 擔任百事 CEO 期間，可口可樂股價累漲了 108%，接近同期標普 500 大盤累漲 112%，股東回饋都明顯高於百事。

（上圖來自谷歌財經，藍色為可口可樂，紅色為百事公司一年股價表現）

百事與可口可樂的百年纏鬥

彭博社分析稱，新任 CEO 壓力很大，急需激活百事公司的增長，特別是已經陷入停滯的核心市場：北美飲料業務。富國銀行分析師 Bonnnie Herzog 指出，新任 CEO 可能不會馬上分拆表現分野的零食和飲料業務，但為最終的分拆「打開了一扇很寬的門」。

據百事中國介紹，美國北卡羅萊納州的藥劑師 Caleb Bradham 在 1893 年發明了一種由可樂果、香草和珍貴精油混合而成的碳酸飲料，1898 年更名稱「百事可樂」，並於 1902 年成立了同名公司。1965 年，百事可樂公司與休閒食品巨頭菲多利（Frito-Lay）合併，正式更名為百事公司。

目前，百事休閒食品的零食品牌廣受歡迎，包括 Tostitos 墨西哥玉米片、Doritos（多力多滋）玉米片和 Lay』s（樂事）薯片等。儘管北美消費者最近幾年轉向了更自然和健康的產品，但百事旗下的 Frito-Lay 零食產品線「堅守住陣地」，占據美國含鹽類休閒食品市場的 2/3 市佔率。

最初幫百事打下江山的碳酸飲料卻每況愈下。第二季百事最大的細分市場北美地區飲料收入為負增長 1%，第一季為負增長 2%，此前最艱難的季度為負增長 6%。而可樂作為「死肥宅快樂水」的稱號幾乎讓給了競爭對手可口可樂。據業內刊物 Beverage Digest 統計，過去 10 年，可口可樂的碳酸飲料市場市佔率從 17.3% 漲至 17.8%，百事可樂則從 10.8% 跌至 8.4%。

Macquarie Capital 分析師 Caroline Levy 指出，這一方面符合美國食品和飲品行業大趨勢，2016-2017 年，美國零食銷售增長了 2.5%，同期軟飲銷售增長 1.6%，但碳酸飲料銷售跌了 0.8%。「看家產品」上百事可樂不敵可口可樂，主要由於百事對飲品業務發展分心了，拓展了乳製品和休閒食品領域，可口可樂卻還是純粹的飲料公司。

百事終將迎來業務分拆？

CNN 財經頻道發現，百事和可口可樂都開發了果汁、氣泡水、運動飲料和冰咖啡等多樣化產品組合，但可口可樂只有可樂類的碳酸飲料跑贏了百事。百事公司 1997 年作出重大戰略調整，將擁有必勝客、Taco Bell 和肯德基的餐廳業務分拆成獨立上市公司，經營重點重歸飲料和休閒食品。

1998 年，百事公司收購了世界著名的 Tropicana 果汁飲料公司，大大豐富了產品線。2001 年，百事又與世界著名的食品公司 Quaker 合併，將一流運動飲料品牌佳得樂（Gatorade）和麥片業務收歸旗下。 1992 年，百事與 Thomas J. Lipton 結成戰略夥伴關係，在北美市場生產即飲茶飲料品牌立頓茶 (Lipton) ，並於 2003 年將這一北美市場最大、最成功的即飲茶合作關係推向了全球。

不過，百事的飲品開發探索並不總是成功。2015 年高調調整 Diet Pepsi（無糖可樂）的配方，結果因為銷量過低一年後重啟原有配方。2012 年與德國奶製品巨頭 Theo Muller 合作進軍北美酸奶市場，四年後績差而終。2016 年曾傳出百事欲收購希臘酸奶巨頭 Chobani 的消息，但終被否認。

因此，激進投資者、Trian Fund Management 創始合夥人 Nelson Peltz 一直要求，百事應將飲料和休閒食品業務進行分拆。不過遭到了 Nooyi 的抵制，理由是兩類產品可以相互促銷，例如在體育賽事期間人們通常喝飲料吃薯片或爆米花。（註：百事旗下有 Smartfood 爆米花品牌）

財經媒體 CNBC 預計，Nooyi 離職後，百事公司或通過尋找新的併購目標，來最終實現業務分拆。

百事公司 CEO 都挺傳奇？

一方面，Indra Nooyi 是印度人的「國民偶像」、精神領袖，在印度受崇拜的程度堪比搖滾巨星。她非常自豪於自己的印度裔身份，從一名策略顧問到管理大型跨國公司的成長經歷也極具啟發性。Nooyi 被評為福布斯「全球商業最有權力的女性」第二名，僅次於 Facebook COO 桑德伯格。

另一方面，Nooyi 年輕時稱自己為「叛逆分子」，喜歡挑戰高空運動、熱愛搖滾。與熱愛打碟的高盛「新王」所羅門一樣，在巨大工作壓力面前有著蓬勃的精神世界和與眾不同的愛好。在 Nooyi 的帶領下，百事向健康食品和輕飲料邁出了關鍵步伐，也與所羅門即將領導的轉型類似。

10 月將上任的新 CEO Ramon Laguarta 是百事公司 22 年的老兵，出生於西班牙巴塞羅那，會說英、德、法、西班牙語等六門語言。去年 9 月成為百事公司總裁前，擔任歐洲及撒哈拉以南非洲的業務主管，目前負責全球營運、企業戰略、公共政策和政府事務。

當然，人們最喜歡談論的「八卦」主要來自前 CEO John Sculley。他曾在 1970-1977 年擔任百事公司副總裁，在 1977-1983 年擔任總裁兼 CEO，並成為公司歷史上最年輕持有上述最高職務的人。他隨後在 1983-1993 年擔任蘋果公司 CEO，也被業界津津樂道。

（圖左為喬布斯，圖中為 John Sculley）

據 Business Insider 介紹，Sculley 升任百事最高管理層只用了十年時間，剛入職時竟然擔任過卡車司機。很奇葩的是，由於他是公司第一個工商管理碩士，上司不知如何安置他，於是安排他先從開貨車做起，更是在 40 度高溫下到路邊貼過百事廣告招牌。