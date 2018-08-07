〈財報〉營業利潤年減41% 美消費品商Newell股價大跌14%

鉅亨網編譯林懇 2018年8月7號13點20分

消費者產品商 Newell (NWL-US) 將財報不亮眼的數據怪罪於一個寒冷的春天及大型商店的重組。週一 (6 日) 財報日股價大跌 14.40% 來到 22.76 美元。

Newell 的產品包括文具、Sharpie 簽字筆、Yankee Candles 蠟燭、和 Elmer's Glue 膠水、及 Rubbermaid 生鮮盒等。

與激進投資者的鬥爭中推出了大幅縮減計劃，又重組了董事會的 Newell 週一 (6 日) 財報顯示第 2 季度營收及利潤均出現下滑。

Newell 第 2 季財報顯示：

營收年增率下滑 13% 至 22 億美元。

營業利潤為 1.31 億美元，年增率為負 41%。

每股純益 EPS 為 0.27 美元，較去年的 0.46 美元低。

該公司也下調了 2018 年的營收，從原先的 144 億美元至 148 億美元至現在的 87 億美元至 90 億美元之間。

首席執行長 Michael Polk 在與分析師的電話會議上表示，隨著購物者上網和主要零售商關閉商店，Newell 面臨激烈的變革時期，希望通過全面檢驗公司業務，提升效率。

對於產業的困境，Polk 認為是「巨大庫存的變化」造成影響。他認為日常購物者購買的辦公用品減少，而網上購物的比例也成長。文具巨擘 Staples 去年被一家私募股權公司收購，Office Depot (ODP-US) 去年也換了新執行長，並且正在努力重新定位自己作為技術供應商，減少對紙筆銷售的依賴。

Newell 股價今年來下跌 16.18%，週一以 22.76 美元作收。

Newell 股價日線趨勢圖

Polk 表示，Newell 的寫作產品業務是其利潤率最高的部門之一，佔該公司稅前利潤的近三分之一。該公司去年與 Office Depot 的競爭造成行銷費用的擴增，損失了數百萬美元的營收。

此外，較涼爽的春天也使旗下 Coleman 及 Marmot 品牌銷量降低，而玩具反斗城通路商的倒閉也造成了其嬰兒品牌部份打擊。Newell 認為第 3 季營收也將以個位數下滑，不看好近期的願景。

Newell 目前面臨來自 2 家激進投資者，著名的 Starboard Value 和 Carl Icahn 的壓力，但他們的要求卻各不相同。

之前入駐餐廳商 Darden (DRI-US) 成名的 Starboard 希望取代整個 Newell 董事會及 Polk 本人，而 Icahn 則表示他支持管理層，但希望 Newell 考慮出售更多業務。

兩家投資商都與 Newell 達成協議，將自己的人馬入駐董事會裡。